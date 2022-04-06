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    中國女主播警告1區小心防疫 遭停職批評：沒把黨放第一位

    中媒消息指出，有知名主播在進行個人直播時，提及瀋陽市皇姑區居民「疫情不容樂觀」，並指「原因不能說」，結果竟因此被停職。（圖擷自搜狐網）

    中媒消息指出，有知名主播在進行個人直播時，提及瀋陽市皇姑區居民「疫情不容樂觀」，並指「原因不能說」，結果竟因此被停職。（圖擷自搜狐網）

    2022/04/06 06:59

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近期武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，官方仍持續高壓管控，中媒消息指出，有知名主播在進行個人直播時，提及瀋陽市皇姑區居民「疫情不容樂觀」，並指「原因不能說」，結果竟因此被以發表「涉疫不當言論」為由，遭電視台停職，引發外界議論「別忘了李文亮」。

    中媒消息指出，遼寧廣播電視台《都市頻道》女主播朱霞上月30日在個人直播平台進行直播時，針對網友詢問瀋陽皇姑區的防疫情况，她表示「皇姑區的朋友最近一定要非常的小心，做好個人防護，因為有些原因不能說」，她還強調「你們請聽我說，聽我說，我說不出為何，緣故和原因。你們聽我的話就對了」，希望當地民眾多加小心。

    但在其進行直播後，許多網友質疑瀋陽當局可能對疫情訊息有所隱瞞，遼寧廣播電視集團為此在本月1日決定，暫停朱霞主持、採訪各項工作，免去朱霞頻道播音管理部負責人職務，並就此事進行通報批評，暫停朱霞新媒體帳號更新等，強調主持人必須時刻把「黨的新聞工作者」的身分放在第一位，並指過去也有其他主持人違規朱霞卻沒有記取教訓。同時也責成朱霞作出深刻檢查與反思，強調保留進一步追究其責任的權利，並要求全體主持人疫情期間，不得進行帶貨直播、不得發表涉疫言論。

    朱霞遭到停職噤聲，也讓外界再度想起，當初一樣被打壓的的「吹哨者」醫師李文亮，網友紛紛表示「跟處理李文亮很像了啊」、「朱霞這不跟李文亮是一個處置套路嗎」、「還記得李文亮嗎？3年了，什麼都變了，也什麼都沒變」，許多網友也砲轟「敢說實話的人結局都不太好，顛倒黑白的社會」、「好人難當」、「能指出具體哪些算不當言論？」、「原本媒體人就是要說實話，不能成為XX喉舌」、「官方沒辟謠，說明她說的沒問題」等。

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