美英澳擬共同發展極音速武器 劍指中國

2022/04/06 03:30

〔中央社〕美國、英國、澳洲組成的「三方安全夥伴關係」（AUKUS）今天宣布，將共同加速發展極音速、反極音速及電子戰軍力，並擴大分享情報、深化防衛科技創新。部分專家認為相關計畫劍指中國。

AUKUS去年9月成立。根據協議，英美將協助澳洲打造核動力潛艦，三方並將在人工智慧、量子科技等高科技領域深入合作。

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特別的是，今天的聲明提到，三方將尋求與更多盟友及密切夥伴合作。

事實上，美國白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）去年曾表示，AUKUS是「開放式架構」。英國倫敦國王學院（King's College）東亞戰爭戰略研究教授帕特拉諾（Alessio Patalano）去年在國會一場聽證會指出，AUKUS涉及的高科技合作有很大發展空間，可考慮納入台灣。

在極音速軍備方面，美國國會研究服務處（CRS）3月發表的一份極音速武器分析報告提到，共軍已多次成功試射並完成部署射程涵蓋台灣的「東風17」極音速飛彈，且去年8月曾秘密試射一枚可搭載核彈頭的極音速飛彈。

極音速（hypersonic，又稱為超高音速）武器是指速度至少5馬赫（Mach）的導向武器。

中國和俄羅斯都積極發展極音速軍備。西方情報指出，英美有必要急起直追。美國印太指揮部司令阿基里諾上將（Admiral John Aquilino）近日接受英國「金融時報」採訪時透露，美澳強化在航太和網路科技領域的合作，部分原因是對中國的極音速軍力日益擔憂。

英國首相辦公室表示，首相強生（Boris Johnson）、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和美國總統拜登（Joe Biden）今天共同評估AUKUS執行進度，對進度感到滿意，並重申英美澳將致力確保印太區域的自由開放與安全穩定。

在俄羅斯侵略烏克蘭的脈絡下，AUKUS各方也重申將堅定不移維護尊重人權和法治的國際體制。

根據英國政府今天發布的AUKUS執行報告，除了協助澳洲打造配備傳統武器的核動力潛艦，英美澳目前在8個先進領域深化合作，其中包括自主水下機器人系統和載具（預計明年展開測試）、極音速武器等新項目。（編輯：陳政一）1110406

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