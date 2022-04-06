快餓瘋！上海封城買不到菜 電視台竟教「輕斷食」

在封城物資短缺之際，上海電視台教學民眾進行「輕斷食」。（圖取自微博）

2022/04/06 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情燒不停，官方至今仍「嚴格落實足不出戶」，許多民眾因為來不及準備因應封城，導致生活物資短缺。想不到，上海當地電視台最近竟播放影片教導「輕斷食」，讓許多民眾簡直快氣瘋。

上海官方3月27日深夜突然宣布自28日起分兩階段，原定浦東和浦南地區封城至4月1日凌晨、浦西自4月1日凌晨至5日接力，沒想到30日改口「全域靜態管理」，浦東只要有疫情的社區繼續封控，原定5日要解封，疫情卻居高不下，5日改口繼續全面封城，居民毫無準備，連帶導致民生物資短缺，價格飆漲，人們怨聲載道。想不到近日又傳出，有上海當地電視台竟製作節目，教學民眾如何進行「輕斷食」。

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電視台的做法讓許多中國網友相當傻眼「現在教輕斷食明天估計開始教辟穀，挺滑稽的，中國最厲害的城市，結果居民連馬斯洛需求理論的最低一級都保證不了」、「這個時間點上海本地的媒體發個教你輕斷食，這真的太不合適了，沒有內容可以不發呀。」、「謝謝上海領導呀，謝謝吳女士呀！在你們的帶領下我們上海終於破萬啦，我們老百姓終於過上輕斷食的健康減脂生活啦！」

消息被轉發到台灣PTT，網友議論紛紛「三千萬要剩多少？」、「全員減肥中」、「節能減碳打房防疫一次到位」、「食物不夠怎麼辦→教人斷食」、「之前其他地區封城不是都還有送食物過」、「一線城市搞成這樣...」。

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上海電視台教學民眾進行「輕斷食」，許多網友看了簡直快氣瘋。（圖取自微博）

上海電視台教學民眾進行「輕斷食」，許多網友看了簡直快氣瘋。（圖取自微博）

上海電視台教學民眾進行「輕斷食」，許多網友看了簡直快氣瘋。（圖取自微博）

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