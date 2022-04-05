武漢肺炎》上海已7.3萬人染疫 中國官員：形勢極其嚴峻

上海市官員指出，3月以來的本波疫情，上海累計報告陽性感染者超過7.3萬例。圖為上海民眾接受採檢。（美聯社，本報合成）

2022/04/05 22:27

〔編譯楊芙宜／台北報導〕中國上海市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，上海市疫情防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝週二（5日）表示，3月以來的本波疫情，上海累計報告陽性感染者超過7.3萬例；坦言Omicron變異株傳播速度很快，且隱匿性很強，「目前上海疫情還在高位運行，形勢極其嚴峻」。

美國社群網站Reddit週二有網友貼出一段影片，顯示中國政府派解放軍在上海支援防疫罕為人知的實況。上海封城已超過一週，在短短30秒的影片中，多位上海居民如犯人般遭身著白色防護衣的中國軍人強力推擠，被迫走進隔離車，其中有一位女性更是被強迫推擲進入車上，隨後還遭一位軍人連打帶踢施暴。

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影片中可清楚聽到，中國解放軍喝令上海民眾「走」，而被暴力對待推入車上的民眾，有人尖叫，有人喊著：「幹嘛啦」、「你們怎麼打人呐」。

中國武漢肺炎疫情嚴峻，據5日其官方通報，中國單日本土新增1萬6412例，加上境外移入的總染疫數達1萬6590例，是3月疫情大爆發以來連續第3天破萬例，上海是這波疫情的熱點，週一啟動全市核酸篩查，並在封城一週後，繼續封控「靜態管理」。

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中國上海民眾排隊接受核酸檢測。（美聯社）

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