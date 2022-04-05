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    拜登民調「逐漸毋通」 歐巴馬卸任後首次回白宮助陣

    美國前總統歐巴馬（Barack Obama，右）今（5）日將在卸任之後首度回到白宮，除向好友現任總統拜登（Joe Biden，左）推銷「歐巴馬健保」外，也希望能夠藉此拉抬拜登「逐漸毋通」的民調聲勢。圖為兩人2009在白宮合影。（路透資料照）

    美國前總統歐巴馬（Barack Obama，右）今（5）日將在卸任之後首度回到白宮，除向好友現任總統拜登（Joe Biden，左）推銷「歐巴馬健保」外，也希望能夠藉此拉抬拜登「逐漸毋通」的民調聲勢。圖為兩人2009在白宮合影。（路透資料照）

    2022/04/05 19:14

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統歐巴馬（Barack Obama）今（5）日將在卸任之後首度回到白宮，除向好友現任總統拜登（Joe Biden）推銷其「歐巴馬健保」外，也希望能夠藉此拉抬拜登逐漸「毋通」的民調聲勢。

    《路透》報導，美國前總統歐巴馬卸任後仍是民主黨紅人，然而其昔日戰友現任總統拜登卻在嚴重通貨膨脹和武肺疫情雙重夾攻下，支持度民調逐漸「毋通」，年底期中選舉的前景淒涼，恐將導致所有拜登政府的立法議程被迫暫停。

    因此，就在拜登政府今日即將宣布修正「歐巴馬健保」（Obamacare，正式名稱為「可負擔照護法」，Affordable Care Act）中的漏洞的同時，美國前總統歐巴馬也將在卸任後首度回到白宮，藉機拜訪好友及昔日戰友拜登，順勢拉抬拜登的聲勢。

    報導指出，專注於健康保險在過去為民主黨帶來了政治上的優勢，歐巴馬健保也是歐巴馬任內最為顯著的立法成就，共和黨曾多次嘗試撤銷都以失敗告終。

    歐巴馬任內與時為其副手的拜登發展出了深厚的友誼，雙方家人也關係緊密，拜登痛失愛子時，歐巴馬也在其葬禮上發表悼文。

    對此，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）向媒體指出，兩人今日將在白宮共進午餐，她說：「他們是真正的朋友，而非只是『華盛頓』（指政壇上）的友誼，所以我確定他們除了討論國際事務外，也會談論家庭和個人生活。」

    據悉，拜登政府今日將修正歐巴馬健保中被稱為「家庭BUG」（family glitch）的漏洞，根據官方說法，這個漏洞所影響的對象近500萬人，令他們無法利用健保抵稅額度（premium tax credit，PTC）去購買醫療保險市集（health insurance marketplaces）中價格合宜、品質優良的醫療保險方案。

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