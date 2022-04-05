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    避免增加拜登訪歐風險 美3月中秘密測試高超音速飛彈

    美軍在3月中成功測試高超音速飛彈。（路透）

    美軍在3月中成功測試高超音速飛彈。（路透）

    2022/04/05 14:06

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭延燒超過一個月，多國居中協調，盼能減緩對峙進而終止戰爭。美國日前傳出為避免緊張情勢升高，取消預定的洲際彈道飛彈（ICBM）試射。但美軍的軍武發展並非全然停擺，他們在3月中成功秘密測試高超音速飛彈。

    《CNN》報導，美國防官員透露，美軍已在3月中用B-52轟炸機於西岸成功投射空射吸氣式高超音速武器（Hypersonic Air-breathing Weapon Concept，HAWC），由於當時正逢總統拜登出訪歐洲，為避免進一步刺激俄國，因此全程保密。

    官員提到，這是由軍火商洛克希德馬汀版本的HAWC首次測試成功。加力引擎將飛彈推升至一定速度後，空射吸氣式超音速衝壓引擎點火並把飛彈加速至高超音速（5馬赫以上）。

    官員並無說明太多細節，僅提到飛彈飛行高度超過6.5萬英尺、距離超過300英里。按照高超音速飛彈時速3800英里的低標，300英里的飛行時間不到5分鐘。此外，這次的測試是俄國宣布使用自家高超音速飛彈「匕首（Kinzhal）」（Kh-47M2）攻擊烏克蘭軍事設施數日後進行。

    報導提到，俄軍的匕首飛彈其實是空中發射版本的伊斯坎德爾（Iskander）短程彈道飛彈，意即只是基於現有科技的變化版本，而非革命性的新技術；美軍的空射吸氣式超音速衝壓引擎則是更加複雜且困難的武器技術，且HAWC並不需要使用彈頭，而是依靠動能摧毀目標。

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