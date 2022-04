2022/04/05 12:49

〔即時新聞/綜合報導〕在俄羅斯軍隊撤離烏克蘭基輔周圍後,在基輔西北方的小鎮布查(Bucha)驚見許多平民遭殘酷殺害,俄軍犯下「屠殺」暴行持續曝光,現又在一間地下室內發現5名雙手遭反綁的男子屍體。

據《法新社》報導,烏克蘭總檢察長4日表示,在布查一間兒童康旅會館的地下室內發現5具男子遺體,他們雙手都遭到反綁,這是布查大屠殺中最新發現的受害者。

布查大屠殺事件讓全球輿論沸騰,矛頭全指向俄羅斯軍隊,烏克蘭指控布查鎮至少有約280名平民死亡,多數是從後腦勺開槍射殺致死,烏國外長庫列巴(Dmytro Kuleba)則痛斥俄軍在布查的行為是「蓄意屠殺」。

#BREAKING Bodies of five men found in a basement in Bucha: prosecutor pic.twitter.com/07lLMqEbqz