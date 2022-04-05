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    美華府智庫：烏東「斯拉維揚斯克」是俄軍下個關鍵目標

    美國華府智庫戰爭研究所認為，俄羅斯軍隊正準備對烏克蘭東部城市斯拉維揚斯克發動進攻。（圖擷自ISW網站）

    美國華府智庫戰爭研究所認為，俄羅斯軍隊正準備對烏克蘭東部城市斯拉維揚斯克發動進攻。（圖擷自ISW網站）

    2022/04/05 13:03

    〔即時新聞／綜合報導〕美國華府智庫「戰爭研究所（ISW）」評估，俄羅斯軍隊正準備對烏克蘭東部城市斯拉維揚斯克（Slovyansk）發動進攻，以便向東挺進和頓巴斯地區的部隊會合，這將是俄烏衝突的關鍵戰役之一。

    戰爭研究所表示，俄軍在奪取烏東頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）的正面戰線幾乎沒有取得任何進展，因此在頓巴斯區域的俄羅斯部隊面臨後勤補給與士氣問題。不過，從烏國東北哈爾科夫推進的俄軍若能攻佔斯拉維揚斯克，那麼就可以和頓巴斯的部隊會合，並包圍烏克蘭東部守軍。

    戰爭研究所指出，俄軍已在4月1日占領了哈爾科夫東南部的伊久姆（Izyum），並為進攻行動做好積極準備，亦即儲備物資、整編受損部隊、修復橋梁和進行偵查等等，未來幾天可能就會向伊久姆東南方50公里的斯拉維揚斯克進軍。

    戰爭研究所認為，斯拉維揚斯克攻防戰也許會成為俄烏衝突的下一場關鍵戰役，俄軍將藉此切斷烏東防禦部隊的向外聯繫。另一方面，假如俄羅斯沒辦法拿下這處戰略要點，那麼頓巴斯的正面進攻不太可能突破當地烏軍的防禦，導致俄羅斯拿下頓涅茨克和盧甘斯克的計畫失敗。

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