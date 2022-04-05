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    俄軍性侵？ 馬立波女童陰道、直腸撕裂傷 烏國醫：最大僅10歲

    近日一名留守在烏克蘭救治病患的醫師透露，一群來自馬立波的女童被送進醫院，經過檢查後，發現她們身體都出現直腸、陰道的撕裂傷，其中最大的年紀僅10歲。烏克蘭女童坐在城市馬立波的臨時防空洞，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    近日一名留守在烏克蘭救治病患的醫師透露，一群來自馬立波的女童被送進醫院，經過檢查後，發現她們身體都出現直腸、陰道的撕裂傷，其中最大的年紀僅10歲。烏克蘭女童坐在城市馬立波的臨時防空洞，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    2022/04/05 15:14

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已41天，俄軍日前傳出佔領烏克蘭城市後姦殺婦女的暴行。近日一名留守在烏克蘭救治病患的醫師透露，一群來自馬立波的女童被送進醫院，經過檢查後，發現她們身體都出現直腸、陰道的撕裂傷，其中最大的年紀僅10歲，消息曝光後，引起外界高度關注。

    綜合外媒報導，烏克蘭基輔獨立報（The Kyiv Independent）主編魯登科（Olga Rudenko）3日在社群平台「推特」轉發1則來自烏克蘭朋友的推文，並將它翻譯成英文，內容提到「我丈夫的朋友是1名駐守城市札波羅熱（Zaporizhzhia）的醫生，近日他說醫院接收一批來自馬立波的女孩傷患們，經檢查後發現，她們身上的陰道、直腸皆有撕裂傷，其中年紀最大的女孩僅10歲」，似乎間接證明烏國境內許多婦女、女童在戰爭期間遭受俄軍性侵。

    對此，烏國自由派Holos黨女議員瓦西連科（Lesia Vasylenko）4日透過推特發文痛斥，「俄羅斯士兵搶劫、強姦和殺戮，僅僅10歲的女童陰道和直腸卻有撕裂傷，俄羅斯男人做出這些暴行，而俄羅斯母親養育他們長大，一個充斥不道德罪犯的國家」。

    據悉，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）日前曾指控，俄軍佔領城市後性侵平民女性，「將烏克蘭女子當成慰安婦性侵」，並已接獲多起控訴報告；女議員梅澤斯娃（Maria Mezentseva）則說，遭受性侵的婦女多數超過60歲以上，部分無法忍受羞辱選擇輕生，有些受害者則遭俄軍虐殺致死。

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