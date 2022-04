俄軍性侵？ 馬立波女童陰道、直腸撕裂傷 烏國醫：最大僅10歲

2022/04/05 15:14

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已41天,俄軍日前傳出佔領烏克蘭城市後姦殺婦女的暴行。近日一名留守在烏克蘭救治病患的醫師透露,一群來自馬立波的女童被送進醫院,經過檢查後,發現她們身體都出現直腸、陰道的撕裂傷,其中最大的年紀僅10歲,消息曝光後,引起外界高度關注。

綜合外媒報導,烏克蘭基輔獨立報(The Kyiv Independent)主編魯登科(Olga Rudenko)3日在社群平台「推特」轉發1則來自烏克蘭朋友的推文,並將它翻譯成英文,內容提到「我丈夫的朋友是1名駐守城市札波羅熱(Zaporizhzhia)的醫生,近日他說醫院接收一批來自馬立波的女孩傷患們,經檢查後發現,她們身上的陰道、直腸皆有撕裂傷,其中年紀最大的女孩僅10歲」,似乎間接證明烏國境內許多婦女、女童在戰爭期間遭受俄軍性侵。

對此,烏國自由派Holos黨女議員瓦西連科(Lesia Vasylenko)4日透過推特發文痛斥,「俄羅斯士兵搶劫、強姦和殺戮,僅僅10歲的女童陰道和直腸卻有撕裂傷,俄羅斯男人做出這些暴行,而俄羅斯母親養育他們長大,一個充斥不道德罪犯的國家」。

據悉,烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)日前曾指控,俄軍佔領城市後性侵平民女性,「將烏克蘭女子當成慰安婦性侵」,並已接獲多起控訴報告;女議員梅澤斯娃(Maria Mezentseva)則說,遭受性侵的婦女多數超過60歲以上,部分無法忍受羞辱選擇輕生,有些受害者則遭俄軍虐殺致死。

My friend is writing: "My husband's friend, a doctor from Zaporizhzhia, says a group of girls from Mariupol was admitted to their hospital. The oldest one is 10 years old. They have recto-vaginal tears." https://t.co/3vA7wDqU1X