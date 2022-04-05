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    20名烏克蘭難民抵日 逾600企業團體願提供協助

    日本外相林芳正（中）在訪問波蘭華沙的難民中心時與一名難民兒童交談。（美聯社檔案照）

    日本外相林芳正（中）在訪問波蘭華沙的難民中心時與一名難民兒童交談。（美聯社檔案照）

    2022/04/05 11:24

    〔駐日特派員林翠儀／東京5日報導〕載運20名烏克蘭難民的日本政府專機在今天中午前抵達羽田機場，日本政府發言人松野博一表示，將視入境後的各種狀況提供各項協助。

    日本政府日前派遣外相林芳正等政府官員以特使身分訪問波蘭，昨天回程時以人道立場無償提供政府專機，載回20名難以自力赴日的波蘭難民，專機在今天上午11點半左右降落羽田機場。

    出入境在留管理廳表示，首相岸田文雄表明將接受烏克蘭難民之後，從上月2日至本月2日，1個月來已接受393名烏克蘭難民，他們在日本均有親人或朋友。不過這次來日的20名難民，其中約有5人在日本無親無故。

    目前日本政府對入境的烏克蘭難民，均先發給90天的短期滯留資格，若有希望在日本就業者，則會改發以1年為期的「特定活動」居留資格，未來將視烏克蘭的情勢，居留資格可多次更新。日本政府也將提供生活費和日語教育等協助。

    對於在日本無親友可協助的烏克蘭難民，政府將在入境後，先提供短期滯留的飯店，並協助與願意提供就業和住宿的地方自治體、企業進行媒合。目前日本已有618個自治體、企業、NGO組織和個人表態願意提供相關協助。

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