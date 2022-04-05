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    又造假！ 烏200名海軍陸戰隊投降 網友分析打臉

    近日有段聲稱200名烏克蘭海軍陸戰隊向俄軍投降的影片在網路上流傳，遭網友踢爆造假。（圖擷取自@Jeggit 推特）

    近日有段聲稱200名烏克蘭海軍陸戰隊向俄軍投降的影片在網路上流傳，遭網友踢爆造假。（圖擷取自@Jeggit 推特）

    2022/04/05 11:44

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，戰爭期間俄軍犯下許多令人髮指的罪刑，布查大屠殺的照片震驚了全世界，俄軍為了掩蓋戰事的不利與罪行，又開始製造了許多假消息與影片，有部200多名烏克蘭海軍陸戰隊投降的影片遭到網友踢爆是俄軍造假。

    可以看到影片的背景是某處的鄉村，有許多裝備完整的軍人向前走，他們都高舉雙手呈現投降的姿勢，後面綿延的人龍讓人數看起來有點多，該影片聲稱馬立波有超過200名烏克蘭海軍陸戰隊向俄軍投降。

    有網友製了1張圖踢爆影片的造假內容，例如：被俘虜的戰俘都會被全套搜身，任何的可疑物品都會被拿出來，不會是影片中投降人的衣服口袋都是鼓的，也不會讓戰俘攜帶未打開的小袋子，經過2週的戰鬥，戰俘們衣服沒有血跡與塵土看起來非常乾淨，鬍子也都有刮，也無人受傷，烏克蘭海軍陸戰隊會有綠色貝雷帽與黑白相間的內衣，但影片中的軍人們都沒有，因此該影片造假的可能性極高。

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