又造假！ 烏200名海軍陸戰隊投降 網友分析打臉

2022/04/05 11:44

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,戰爭期間俄軍犯下許多令人髮指的罪刑,布查大屠殺的照片震驚了全世界,俄軍為了掩蓋戰事的不利與罪行,又開始製造了許多假消息與影片,有部200多名烏克蘭海軍陸戰隊投降的影片遭到網友踢爆是俄軍造假。

可以看到影片的背景是某處的鄉村,有許多裝備完整的軍人向前走,他們都高舉雙手呈現投降的姿勢,後面綿延的人龍讓人數看起來有點多,該影片聲稱馬立波有超過200名烏克蘭海軍陸戰隊向俄軍投降。

請繼續往下閱讀...

有網友製了1張圖踢爆影片的造假內容,例如:被俘虜的戰俘都會被全套搜身,任何的可疑物品都會被拿出來,不會是影片中投降人的衣服口袋都是鼓的,也不會讓戰俘攜帶未打開的小袋子,經過2週的戰鬥,戰俘們衣服沒有血跡與塵土看起來非常乾淨,鬍子也都有刮,也無人受傷,烏克蘭海軍陸戰隊會有綠色貝雷帽與黑白相間的內衣,但影片中的軍人們都沒有,因此該影片造假的可能性極高。

???????? More than 200 Ukrainian marines have surrendered in Mariupol following the Russian offensive against the Azovstal plant. ???? #UkraineRussianWar pic.twitter.com/qjrlCbQuPQ

FILMING A FAKE SURRENDER: Russian sources claim that 267 Ukrainian Marines have surrendered in Mariupol, and they have the video. But the uniforms are too clean. Nobody is wounded. No one needs a shave, & the t-shirts are all wrong. A Navy SEAL explains why this is bogus. pic.twitter.com/cS1qKKEqwy