烏國女議員控俄軍姦殺婦女 還在死者身上燒出「納粹符號」

烏國反對黨Holos女議員瓦西連科控訴，俄軍不但姦殺婦女，還在死者身上燒出20世紀納粹黨徽「卍」字符號。（圖擷取自@lesiavasylenko官方推特）

2022/04/05 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭已進入第41天，烏國反對黨Holos女議員瓦西連科（Lesia Vasylenko）近日再次出面控訴俄軍暴行，稱俄軍不但姦殺婦女，還在死者身上燒出納粹黨徽「卍」字（Swastika）符號。不過，此說法遭親俄的獨立記者駁斥。

據英媒《每日星報》報導，瓦西連科4日清晨透過推特發文指出，俄軍姦殺了一名烏克蘭婦女，隨後還在往生者的軀幹上，燒出了一個「卍」字符號，讓她氣到啞口無言，內心也因憤怒、恐懼與仇恨而癱瘓。文末她附上了Hashtag，呼籲外界停止種族滅絕、立即阻止俄國總統普廷（Vladimir Putin）的暴行。

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據報導，針對瓦西連科的指控，親俄獨立記者蘭卡斯特（Patrick Lancaster）秀出了3月27日上傳至YouTube的採訪影片駁斥，稱他於南部港城馬立波（Mariupol）當地一所學校的地下室，見過該名遭指受害的婦女，認為瓦西連科的說法不是事實。

蘭卡斯特接著說，他目擊該名婦女的學校，實際上是由烏克蘭軍隊在使用，暗指俄軍不太可能有機會染指她；而女子身上所出現的「卍」字符號，並不是俄軍燒出來的，而是她身上的血。

Tortured body of a raped and killed woman. I’m speechless. My@mind is paralyzed with anger and fear and hatred. #StopGenocide #StopPutinNOW pic.twitter.com/Kl0ufDigJi — Lesia Vasylenko （@lesiavasylenko） April 3, 2022

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