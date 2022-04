烏國女議員控俄軍姦殺婦女 還在死者身上燒出「納粹符號」

2022/04/05 11:39

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭已進入第41天,烏國反對黨Holos女議員瓦西連科(Lesia Vasylenko)近日再次出面控訴俄軍暴行,稱俄軍不但姦殺婦女,還在死者身上燒出納粹黨徽「卍」字(Swastika)符號。不過,此說法遭親俄的獨立記者駁斥。

據英媒《每日星報》報導,瓦西連科4日清晨透過推特發文指出,俄軍姦殺了一名烏克蘭婦女,隨後還在往生者的軀幹上,燒出了一個「卍」字符號,讓她氣到啞口無言,內心也因憤怒、恐懼與仇恨而癱瘓。文末她附上了Hashtag,呼籲外界停止種族滅絕、立即阻止俄國總統普廷(Vladimir Putin)的暴行。

請繼續往下閱讀...

據報導,針對瓦西連科的指控,親俄獨立記者蘭卡斯特(Patrick Lancaster)秀出了3月27日上傳至YouTube的採訪影片駁斥,稱他於南部港城馬立波(Mariupol)當地一所學校的地下室,見過該名遭指受害的婦女,認為瓦西連科的說法不是事實。

蘭卡斯特接著說,他目擊該名婦女的學校,實際上是由烏克蘭軍隊在使用,暗指俄軍不太可能有機會染指她;而女子身上所出現的「卍」字符號,並不是俄軍燒出來的,而是她身上的血。

Tortured body of a raped and killed woman. I’m speechless. My@mind is paralyzed with anger and fear and hatred. #StopGenocide #StopPutinNOW pic.twitter.com/Kl0ufDigJi