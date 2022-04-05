中國單日增逾1.6萬本土病例 疫情遍及28省市

中國武漢肺炎疫情近日迅速升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1173例，以及1萬5239例無症狀感染，單日新增本土案例逾1.6萬例。（美聯社）

2022/04/05 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日迅速升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1173例，以及1萬5239例無症狀感染，單日新增本土案例逾1.6萬例，疫情遍及吉林、上海、山東、遼寧、廣東、天津等28省市。

中國國家衛生健康委員會今日公告指出，昨日中國新增確診1235例，包含境外移入62例，本土新增1173例。本土中包含吉林792例、上海268例、黑龍江17例、浙江17例、山東14例、四川12例、北京8例、江蘇7例、福建7例、河北6例、山西4例、遼寧3例、廣東3例、天津2例、江西2例、廣西2例、雲南2例、青海2例、內蒙古1例、安徽1例、海南1例、貴州1例、新疆1例。無新增死亡病例。

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公告也指出，昨日新增無症狀感染者1萬5355例，其中境外移入116例，本土1萬5239例，本土包含上海1萬3086例、吉林1680例、河北106例、江蘇70例、遼寧54例、安徽48例、江西39例、河南31例、浙江25例、山東17例、湖北16例、雲南14例、黑龍江10例、福建9例、四川9例、新疆8例、天津4例、甘肅4例、山西2例、北京1例、內蒙古1例、湖南1例、廣東1例、海南1例、重慶1例、貴州1例。

中國衛健委也指出，截至4月3日24時，中國累計確診15萬7378例，累計死亡病例4638例，現有確診病例2萬5060例當中，有63例是重症病例。

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