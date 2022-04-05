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    南韓不排除先發制人打擊北韓 金與正怒嗆動用核武反擊

    金與正警告若南韓對北韓採取軍事行動，將動用核武反擊。（美聯社）

    金與正警告若南韓對北韓採取軍事行動，將動用核武反擊。（美聯社）

    2022/04/05 11:16

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓自今年以來頻頻試射飛彈，其中還包括國際最忌諱的洲際彈道飛彈（ICBM），增添朝鮮半島緊張局勢。南韓軍方警告，不排除採取先發制人的軍事行動，此話引來北韓領導人金正恩胞妹、北韓勞動黨中央委員會副部長金與正猛烈批評，放話若受南韓打擊，將以核武回擊。

    《路透》報導，金與正先是透過官媒痛批南韓國防部長徐旭是「瘋子」、「垃圾」，回嗆若南韓採取針對平壤的軍事行動，北韓將集中力量摧毀首爾主要目標。

    金與正怒氣未歇，今日再度向南韓發出更嚴重警告，強調北韓反對戰爭，因為這只會讓朝鮮半島變成廢墟，也沒有把南韓當成原則上的敵人，「換句話說，除非南韓軍隊對我國採取任何軍事行動，否則不會被我方視為攻擊目標」、「但只要南韓基於任何理由採取先發制人的軍事行動，不管是不是因為錯估形勢導致的盲目之舉，情勢就會驟變，南韓也將成為目標。」

    金與正說，只要南韓軍隊踏進甚至北韓領土一步，將會面臨「無法想像的可怕災難」，北韓的核武戰力勢必得履行其職責，「這不只是威脅，而是我們對南韓魯莽軍事行動的應對細節。」

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