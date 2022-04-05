將在聯合國安理會發表談話 澤倫斯基：必將施暴俄軍繩之以法

澤倫斯基將在聯合國安理會發表談話，同時誓言要將犯下屠殺暴行的俄軍繩之以法。（路透）

2022/04/05 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕布查（Bucha）大屠殺震驚國際，烏克蘭總統澤倫斯基前往布查探訪現場狀況後，強調有其他城市的平民傷亡比布查更為嚴重，澤倫斯基將在當地時間5日向聯合國安全理事會發表談話，呼籲國際譴責俄軍暴行。

綜合外媒報導，澤倫斯基表示，布查只是被俄軍占領後被烏軍解放的許多烏克蘭城鎮之一，現在有消息指出，包括博羅江卡（Borodyanka）和其他一些被烏軍解放的城市，受害者人數可能更高。澤倫斯基表示，他在5日將在聯合國安理會緊急會議上發表談話，將和歐盟及其他國際機構共同調查，特別是和國際刑事法院的合作，必定會將犯下罪行的俄軍繩之以法，調查過程與結果也都會公開透明。

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烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）說，他已和聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）針對布查大屠殺進行過討論，烏克蘭將利用所有可用的聯合國機制來蒐集證據，並追究俄軍戰犯的責任。

針對烏克蘭對大屠殺的指控，俄羅斯一概否認，並表示會在聯合國安理會會議中提供證據，證明俄軍沒有做出這些暴行。

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