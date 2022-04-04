文學的價格！《簡愛》作者迷你手稿 要價近3600萬元

《簡愛》作者夏綠蒂·勃朗特的迷你手稿，在美國紐約書展上擺出125萬美元（約新台幣3582萬元）的售價。（圖擷自James Cummins Bookseller網站）

2022/04/04 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕世界知名文學作品《簡愛》的作者夏綠蒂·勃朗特（Charlotte Brontë），於13歲時創作一份比撲克牌還要小的迷你手稿，沒想到如今竟然在美國紐約書展上擺出125萬美元（約新台幣3582萬元）的售價。

據《CNN》報導，即將參加書展的紐約絕版書專賣店James Cummins Bookseller表示，這份手稿名為《夏綠蒂·勃朗特的押韻詩》（A Book of Ryhmes by Charlotte Brontë），一共有15頁並以牛皮紙封皮覆蓋。

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書商指出，手稿裡面包含了夏綠蒂·勃朗特的10首詩作，以及她兄弟姊妹所創作的冒險故事、戲劇和詩歌，展現出勃朗特一家人複雜的想像世界。事實上，除了夏綠蒂之外，她的姊妹也是經典名著的作者，例如艾蜜莉（Emily）寫出了《咆哮山莊》、安妮（Anne）創作了《荒野莊園的房客》。

書商表示，手稿上面的日期記載為1829年12月，自從1916年在紐約售出後一直沒有流入市面，直到最近才在一批私人收藏中被發現。另外，夏綠蒂·勃朗特1830年14歲所創作的另1本迷你手稿，2011年以107萬美元（約新台幣3065萬元）售出。

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