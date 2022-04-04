上海家長染疫才可陪兒童 中國網友痛批：沒人性！

上海防疫規定成人與兒童分開收治引起批評，今上海官方再度強調，家長必須同樣是陽性感染者，才可以同住在兒童區域陪同照顧，中國網友得知消息後痛斥「沒人性」。（美聯社）

2022/04/04 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，上海市確診人數急遽攀升，昨（3）日新增本土確診425例、本土無症狀感染者8581例，共9006例。由於上海防疫措施規定成人與兒童需分開收治，引起外界批評，上海市官方今再度強調，家長必須同樣是陽性感染者，才可以住進兒童區域陪同照顧；中國網友得知後痛斥「沒人性」，也引起網上許多議論。

綜合中媒報導，針對媒體提問「針對隔離治療的嬰幼兒感染者，希望能讓家長可以陪護」，上海市衛生健康委員吳乾渝今在疫情防控記者會上強硬表示，根據傳染病防治法和防控等要求，新冠病毒感染者應當與非感染者隔離。

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吳乾渝說，按照分類收治的原則，目前已相當明確，若兒童的家長同樣為陽性確診者，就能同住在兒童區域陪伴照顧，同時一起接受觀察治療。

吳乾渝進一步解釋，針對兒童染疫患者，如家屬不符合陪同條件，低於7歲以下的兒童，將安置公衛中心接受治療；7歲以上兒童或青少年，以及家長符合陪同條件的低齡兒童感染者，則主要在集中隔離點接受治療，現場會有專業的兒科醫療團隊，讓患者能得到專業治療和生活層面照顧。

消息曝光後，中國網友在社群平台「微博」紛紛表達不同看法，有人說「沒人性」、「為什麼要分開，作為一個陰性母親，我寧願被娃感陽，也想要跟他在一起」、「孩子陽性，大人陰性的還不是要分開？1歲的孩子如果陽性，大人陰性也是要被迫分開的，完全沒改...太不人性化」、「讓嬰幼兒單獨隔離，離開父母造成的心理傷害是一輩子都補償不了的，嬰幼兒隔離必須有一個監護人陪同。法是法！但是也要有人性合理安排」、「請問你們這些當官的還有人性」。

據悉，上海封城後引發許多民怨，包括菜價飆漲，甚至有民眾搶不到菜而缺乏食材，其中家長與兒童「分開」的防疫政策，更是引發外界爭議，近日法國駐上海總領事館代表歐盟成員國致函上海政府，要求父母和孩子不能分開等6大要求。

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