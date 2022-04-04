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    林鄭月娥宣布不尋求連任特首 稱去年3月就告知北京

    現任香港特首林鄭月娥今日宣布，不會參選下任特首，並稱是基於家庭考慮，且在去年3月就向北京表達不連任意向。（美聯社）

    現任香港特首林鄭月娥今日宣布，不會參選下任特首，並稱是基於家庭考慮，且在去年3月就向北京表達不連任意向。（美聯社）

    2022/04/04 12:02

    〔即時新聞／綜合報導〕下任香港特區行政長官選舉預計於5月8日投票，港媒消息指出，現任特首林鄭月娥今日宣布，不會參選下任特首，並稱是基於家庭考慮，且在去年3月就向北京表達不連任意向。

    據港媒報導，香港第6屆行政長官選舉將於5月8日舉行投票提名期已於昨天展開，至本月16日結束。外界揣測可能人選，據傳香港政務司長李家超及香港財政司長陳茂波都是可能人選。而昨日表示會在適當時候會公布個人意向的林鄭，今日上午則正式宣布，表示在不會角逐連任特首，在6月30日任期屆滿後就正式結束42年的政府服務生涯。

    林鄭月娥也提到，早在去年3月兩會期間，就向北京表達不尋求連任的意願，中央也表示理解和尊重，但她並未透露其他溝通內容。她也表示接下來還有四方面的工作要進行，包含辦好特首選舉、穩控第五波疫情、做好香港回歸25週年的一系列活動、做好政府換屆交接等。

    至於放棄爭取連任的原因，林鄭則稱唯一考慮是家庭，她表示家人一直默默支持她，但她的工作或多或少對家庭造成影響，強調家庭是她的第一位。至於未來的計畫，林鄭月娥則表示目前尚未決定。

    針對未來的特首人選，她也拒絕評論，僅稱至今未收到官員提出辭職。

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