被控密謀政變近1年 約旦前王儲主動放棄王子頭銜

約旦前王儲韓沙3日突然宣布放棄王爵頭銜。（法新社）

2022/04/04 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕約旦前王儲韓沙（Hamzah bin Hussein）去年4月爆出涉嫌密謀政變遭軟禁，時隔1年，韓沙3日突然宣布放棄他的王爵頭銜。

綜合外媒報導，韓沙在推特發布一封信，稱他放棄了自己的王子頭銜。「經過這幾年的接觸與見證，我得出的結論是，我的個人信念和我父親灌輸給我的觀念，以及我一生努力堅持的價值觀，不符合我們制度的現代秩序、趨勢和態度。」

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韓沙表示，「因此，從對上帝的忠誠和意識的角度來看，我認為除了放棄王子頭銜之外別無選擇」。

韓沙是約旦已故國王胡笙（King Hussein）與美國裔努爾王妃的長子，是現任國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）同父異母的弟弟。

1999年，阿布杜拉二世即位後，依父王遺願冊封韓沙為王儲，2004年卻撤銷，改立自己的長子胡笙（Hussein bin Abdullah）為王儲。

約旦王室表示，韓沙上個月為政變陰謀中所扮演的角色道歉。韓沙去年被控與外國勢力密謀顛覆國家，並於去年4月被軟禁。但韓沙否認指控，透過影片稱自己因反對官員貪腐而受到懲罰。

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