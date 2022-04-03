為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國記者：上海防疫有如計畫經濟 難應對疫情

    中國上海因應疫情封城，當地資深記者陳季冰撰文，直指上海的「全域靜態管理」是在「封城」下實施「計畫經濟」，而「計畫經濟」的狀態是防疫出現混亂的癥結。圖為上海志工沿街派發蔬菜包給無法出門的住戶。（彭博）

    中國上海因應疫情封城，當地資深記者陳季冰撰文，直指上海的「全域靜態管理」是在「封城」下實施「計畫經濟」，而「計畫經濟」的狀態是防疫出現混亂的癥結。圖為上海志工沿街派發蔬菜包給無法出門的住戶。（彭博）

    2022/04/03 22:13

    〔中央社〕中國上海官方應對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情引發民眾不滿，一名上海記者在網上撰文，以「計畫經濟」暗喻政府的防疫作為行不通。

    上海原是中國抗疫模範生，但自3月COVID-19疫情爆發以來，嚴格的防疫措施嚴重影響民眾日常生活，包含出現因防疫過度，導致民眾就醫遭延誤而不幸死亡的事件。

    陳季冰是上海記者、新聞評論家，曾任上海經濟報（即後來的第一財經日報）副總編、上海商報副總編。他在今天於微信公眾號「獨角鯨工作坊」撰文，直指上海的「全域靜態管理」是在「封城」下實施「計畫經濟」，而「計畫經濟」的狀態，是防疫過程出現混亂的癥結點。

    陳季冰表示，上海東方醫院一名氣喘病人因拿不出2次核酸檢測報告，而被拒絕就醫，事實上是醫院的保安「恪盡職守」，因為在「計畫經濟」的條件下，計畫執行者唯一正確的處理方式就是實施上級下達的指令。

    文中他又舉了一例，指在上海當今的政策之下，一名年長的洗腎病患千辛萬苦拿到2次核酸檢測報告，但他因年老體弱無法獨立前往醫院；他的子女若居住的社區處在「7+7」封控狀態下，陪同這名病患就醫就需獲得有關部門的「閉環轉運單」和「閉環轉運車」，報送至區一級的疾控中心，過程繁瑣複雜，醫院、居委會、街道、區疾控中心還需要核實。

    陳季冰指出，這就是「計畫不如變化快」，也是計畫經濟體制不可克服的內在矛盾。

    他表示，「越大的經濟體，分工合作越複雜的社群，這種計畫經濟體制就越不可行。這就是為什麼我之前一直堅信上海不可能『封城』的重要理由之一，因為城市越大，計畫就越不可控，執行難度也越大」。

    不過，陳季冰也稱，他的文章要討論的並非「封城」抗疫政策的優劣利弊，而是想要引起讀者感受與觀察，「真實的計畫經濟究竟意味著什麼」。

    他還說，這幾天他感到一絲欣慰，甚至欣喜的是，素昧平生的上海市民為了解決生活中發生的困難而展開的底層自救，例如搶菜、幫就醫與做志工。

    他最後表示，「在任何情況下，我們都不要對『市場』失去希望和信心。當然，它能發育成什麼樣，取決於『計畫』的力量失敗到什麼程度」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    上海封城 經濟引擎熄火 上海幫遭輾壓
    2022/04/03 21:43

    上海封城 經濟引擎熄火 上海幫遭輾壓
    封城逼瘋航海王 300多艘船塞爆上海港
    2022/04/03 17:02

    封城逼瘋航海王 300多艘船塞爆上海港

    置產回歸蛋黃區 捷運1分鐘最搶手
    疫情快速擴大！ 中共副總理孫春蘭抵上海主持抗疫
    2022/04/03 12:59

    疫情快速擴大！ 中共副總理孫春蘭抵上海主持抗疫
    中國26省增逾1.3萬本土病例 上海單日8226例
    2022/04/03 10:24

    中國26省增逾1.3萬本土病例 上海單日8226例

    三菱電機：超靜音空調 整合高效電漿淨化
    中國蘇州驚現全新Omicron變異株 與已知病毒株都不同
    2022/04/03 10:06

    中國蘇州驚現全新Omicron變異株 與已知病毒株都不同
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播