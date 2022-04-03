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    神聖齋戒月首日 飽受戰亂葉門展開2個月停火

    2022/04/03 02:21

    〔中央社〕聯合國葉門問題特使格倫德貝里（Hans Grundberg）今天發表聲明說，飽受戰亂蹂躪的葉門已展開為期2個月停火，這是歷時7年武裝衝突的這個國家罕見出現的希望徵兆。

    聲明表示：「為期2個月停火從今晚7時（台灣時間3日凌晨0時）展開，打從今夜起，一切地面攻擊、空中和海上軍事行動都必須停止。」

    這項可展期停火於穆斯林神聖齋戒月（Ramadan）首日生效，將容許18艘燃料船前往紅海港口荷台達（Hodeida）靠泊，且每週將有2個商業航班進出葉門首都沙那（Sanaa）機場，兩地目前均由叛軍掌控。

    聲明又說，葉門什葉派青年運動（Huthi）叛軍和沙烏地領導的聯軍也將舉行會談，討論開放部分葉門境內道路議題，包括塔伊茲省（Taiz）在內，以改善民眾自由移動。

    格倫德貝里說：「這項新措施的成功將仰賴交戰各方，持續承諾落實履行停火協議以及附隨人道措施。我也希望我們見到的各造公開展現善意，將會化為長期緩和煽動性媒體口水戰和仇恨言論。」

    繼伊朗支持的青年運動叛軍於2014年攻占首都沙那，趕走葉門政府後，沙烏地阿拉伯領導的聯軍於2015年3月介入干預葉門內戰。1110403

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