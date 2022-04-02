外媒核實！俄國精銳空降部隊40人陣亡名單流出

俄羅斯精銳部隊第331近衛空降團，包括指揮官蘇哈列夫（Sergey Sukharev，圖）在內已有40人陣亡。（圖擷自@Shtirlitz53推特）

2022/04/02 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯「第331近衛空降團」被視為精銳部隊，但在入侵烏克蘭的行動中不僅指揮官蘇哈列夫（Sergey Sukharev）陣亡，還有其他39名官兵也命喪他鄉，外媒一一核實這些人的死訊後，證實了這份40人陣亡名單。

據《BBC》報導，第331近衛空降團曾在巴爾幹、車臣和2014年烏東頓巴斯地區參與行動，同時也是紅場閱兵的常客。俄羅斯入侵烏克蘭時，331空降團從白俄羅斯出發打頭陣，試圖閃電拿下基輔完成斬首作戰。

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然而，俄軍最終在基輔郊區陷入僵局，空降部隊所使用且畫有V字的多輛軍車，在被烏軍擊毀後只能遺棄路旁。從3月初開始，由於有官兵遺體開始被運回空降團駐地科斯特羅馬（Kostroma，位於俄國東北境內），因此有關331空降團陣亡的消息開始流傳。

最顯而易見的是，俄羅斯社群媒體Vkontakte（功能相當於臉書）陸續出現紀念頁面，哀悼這些死去的空降團成員，1名自稱是遺孀的女子在留言裡表示，丈夫將永遠活在她們的心中，「你會永遠都是我的英雄。」

除此之外，還有婦女透露每天都會有科斯特羅馬男性陣亡的照片被公布，「什麼時候才能結束？什麼時候才能停止死亡？」也有人懇求「讓他們回到他們的妻子和母親身邊。我求求你了！」

雖然在俄國公開發表反戰意見可能會有很大的風險，但Vkontakte上有許多人都在指責克里姆林宮。在1名陣亡官兵的紀念頁面上，1名女性直呼「為什麼國會議員的孩子不在前線？只有一般男性無緣無故地死去。」還有人直接用髒話問候總統普廷，痛斥他下令發動戰爭害死成千上萬的人。

包括指揮官蘇哈列夫之外，俄國第331近衛空降團的陣亡名單共有阿布拉莫夫（Klim Abramov）、阿爾布佐夫（Artem Arbuzov）、貝多什維利（Oleg Bedoshvili）、鮑里索夫（Yurii Borisov）、柴尼謝夫（Ilya Chernyshev）等40人。

由於這些人的死亡時間都在3月13日之前，因此未來幾週恐怕還會有更多陣亡官兵的名字會出現。

俄軍第331近衛空降團陣亡名單：

Sergey Sukharev、Klim Abramov、Oleg Bedoshvili、Yurii Borisov、Ilya Chernyshev、Yuri Degtaryov、Konstantin Dobrynin、Sasha Dolkin、Sergei Duganov、Kiril Fedoseyev、Andrey Kovalevsky、Sergei Krylov、Stanislav Kutelev、Yanosh Leonov、Alexander Limonov、Sergei Lobachyo、Ivan Mamzurin、Ilya Martynenko、Lev Ovchinnikov、Maksim Ovchinnikov、Leonid Panteleyev、Oleg Patskalyev、Stanislav Petrutik、Roman Pomelov、Pavel Rudenko、Alexander Shalygin、Nikolai Smirnov、Sergei Sukharev、Maxim Svetlenko、Nikolai Symov、Daniil Titov、Maxim Trokai、Ivan Turyev、Maxim Vorotyntsev、Alexei Vyshegorodtsev、Alexei Yelimov、Artem Yergin、Ravshan Zhakbaev、Danila Zudkov

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