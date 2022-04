表態？不理他國官員理 印度總理獨公開接見俄外長

2022/04/01 22:40

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤,但印度總理莫迪(Narendra Modi)1日接見俄國外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov),這也是他近幾週以來首度公開接見外國使節,在此之前,英國、中國、澳洲、希臘及墨西哥外長他都沒有親自公開接見,表態意味濃厚。

綜合外媒報導,俄羅斯侵略烏克蘭引發國際制裁,但印度非但沒有加入制裁,更擴大進口俄羅斯便宜的石油、焦煤等原料。俄羅斯外交部長拉夫羅夫今(1)日到訪,也獲印度總理莫迪親自公開接見。

報導指出,這是莫迪近幾週烏俄戰事爆發以來,首度公開接見外國使節,在此之前,英國、中國、澳洲、希臘及墨西哥外長到訪,莫迪都沒有公開接見。

據悉,兩人會談進行約40分鐘,會後印度官方發表聲明指出,莫迪在聽取拉夫羅夫針對烏克蘭情勢的報告後,重申雙方早日終結暴力的呼籲,並表示印度已經準備好為和平進行任何貢獻和努力。

拉夫羅夫曾透露他希望能夠向莫迪總理轉達俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)的「個人訊息」,拉夫羅夫稍早表示:「總統(普廷)和總理(莫迪)先生之間有頻繁的聯繫,但我想親自轉達來自普廷總統本人的問候。」

此外,拉夫羅夫稍早與印度外長蘇杰生(Subrahmanyam Jaishankar)見面後,也大讚印度在烏俄戰爭中,沒有只聽取一方的「片面之詞」。

《印度教徒報》總編貼文

Just in: PM Modi meets Russian FM Lavrov in Delhi. Significant statement to make, given PM has not publicly met any other visiting FMs in the past two weeks incl FMs of UK, China, Austria, Greece or Mexico.