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    表態？不理他國官員理 印度總理獨公開接見俄外長

    印度總理莫迪（Narendra Modi，左1）1日接見俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov，右1），在此之前，英、中、澳、希、墨外長他都沒有親自公開接見，表態意味濃厚。圖攝於2014年。（美聯社檔案照）

    印度總理莫迪（Narendra Modi，左1）1日接見俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov，右1），在此之前，英、中、澳、希、墨外長他都沒有親自公開接見，表態意味濃厚。圖攝於2014年。（美聯社檔案照）

    2022/04/01 22:40

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤，但印度總理莫迪（Narendra Modi）1日接見俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），這也是他近幾週以來首度公開接見外國使節，在此之前，英國、中國、澳洲、希臘及墨西哥外長他都沒有親自公開接見，表態意味濃厚。

    綜合外媒報導，俄羅斯侵略烏克蘭引發國際制裁，但印度非但沒有加入制裁，更擴大進口俄羅斯便宜的石油、焦煤等原料。俄羅斯外交部長拉夫羅夫今（1）日到訪，也獲印度總理莫迪親自公開接見。

    報導指出，這是莫迪近幾週烏俄戰事爆發以來，首度公開接見外國使節，在此之前，英國、中國、澳洲、希臘及墨西哥外長到訪，莫迪都沒有公開接見。

    據悉，兩人會談進行約40分鐘，會後印度官方發表聲明指出，莫迪在聽取拉夫羅夫針對烏克蘭情勢的報告後，重申雙方早日終結暴力的呼籲，並表示印度已經準備好為和平進行任何貢獻和努力。

    拉夫羅夫曾透露他希望能夠向莫迪總理轉達俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的「個人訊息」，拉夫羅夫稍早表示：「總統（普廷）和總理（莫迪）先生之間有頻繁的聯繫，但我想親自轉達來自普廷總統本人的問候。」

    此外，拉夫羅夫稍早與印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）見面後，也大讚印度在烏俄戰爭中，沒有只聽取一方的「片面之詞」。

    相關原文請見：

    《印度教徒報》總編貼文

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