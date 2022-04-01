美CECC報告：中國已對國際秩序構成挑戰

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）公布最新年度報告，直指中國政府在新疆犯下種族滅絕暴行、碾壓香港自治、經濟脅迫等行徑，已對基於規則的國際秩序構成挑戰。（法新社）

2022/04/01 21:39

〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國之音（VOA）報導，美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）3月31日公布有關中國人權和法治狀況的年度報告，詳述CECC過去一年調查了中國政府和中國共產黨嚴重侵犯人權、在新疆犯下「種族滅絕」暴行、違反中國憲法和國內法、以及違反國際人權標準的行為。該報告反映中國政府系統性地侵犯人權、不履行國際條約義務，對基於規則的國際秩序已構成挑戰，需要美國及盟友夥伴協調做出一致因應。

CECC是2000年依法成立的獨立委員會，負責監察中國人權狀況及法治發展，每年須向美國總統及國會提交年度報告。

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今年最新報告長達343頁，對中國的人權與法治狀況描繪了一幅黯淡的畫面。新報告詳述中國政府在新疆維吾爾自治區犯下的種族滅絕、碾壓香港自治，並提供CECC過去1年調查的中國政府和共產黨違法及違反眾多國際人權標準的情況。

這份報告認為，中國當局針對維吾爾人和其他穆斯林少數民族的暴行已是種族滅絕；揭示北京對少數民族人口控制政策中的迫害人權要素；並擴大篇幅凸顯其經濟脅迫行徑。

CECC共同主席、美國民主黨聯邦參議員默克利（Jeff Merkley）聲明表示，這份報告提醒人們注意，在滿足中國人民的需求、在中國境內和全球範圍尊重基本權利方面，中國的治理模式存在局限性，該報告應成為行動的號召，讓那些「逃離迫害、面臨任意拘押、反對脅迫、或擔心他們的文化遭到破壞的人知道，他們有美國的支持」。

另一位CECC共同主席、美國民主黨籍聯邦眾議員麥高文（Jim McGovern）也在聲明中指出，記錄中國政府侵犯人權的行為不僅是該委員會的使命，也是CECC對那些受到壓制和審查、無法講述自己故事的人的道德義務。

這份報告也強調對美國國會和行政當局提出的許多行動建議。默克利和麥高文本週給美國國會領袖的信強調，該報告建議包括：為香港居民和維吾爾人拓寬移民途徑，以保護那些逃離受中國迫害的人；成立「中國審查監督和行動小組」（China Censorship Monitor and Action Group），保護美國企業和個人不受中國當局的內容審查和恐嚇；延長禁止向香港警方出口人群控制設備的禁令；制裁參與主要針對新疆穆斯林實施強制絕育、強制墮胎的人等。

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