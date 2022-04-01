中國式檢疫？多人共用一支棉花棒 中國作家氣炸曝光影片

中國知名科普作家方舟子日前公開一段中國當地村莊的檢測流程影片，一名防疫人員在為受試民眾做完篩檢後，卻未更換已用過的棉花棒，造成多人使用同一支棉花棒。（圖取自推特@fangshimin）

2022/04/01 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發至今，仍持續在全球各地肆虐。中國知名科普作家方舟子日前公開一段中國當地村莊的檢測流程影片，一名防疫人員在為受試民眾做完檢測後，卻未更換已使用過的棉花棒，造成多人使用同一支棉花棒，讓方舟子也忍不住怒斥，「這是核酸檢測還是傳播病毒？」，影片發布後引起網友熱烈議論。

方舟子日前透過推特發布一段影片，路邊擺放著簡單的桌椅，一旁還掛著中國共產黨黨旗，防疫人員先是將棉花棒放入一位黑衣民眾的嘴裡，接著就將棉花棒放入試劑；隨後，下一位紅衣民眾坐下來便直接張嘴，防疫人員見狀，也沒有更換棉花棒，就直接把用過的棉花棒放進紅衣民眾的嘴裡。

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對此，方舟子痛斥，「這是核酸檢測還是傳播病毒？」，該影片引起網友熱議，有網友認為，「太恐怖了，節省成本」、「幸虧不是肛試子」、「正宗記憶棉」，也有網友推測，「應該不是節省成本，是大量臨時聘用的人員，醫學素質沒達標，沒有醫學常識，培訓也不夠」。

有一名中國網民現身表示，他相信影片是真的，並指出，他先前核酸檢測時當下也發現防疫人員手上已經有了一根棉花棒，本來以為是他沒注意到拆封，結果看到棉花棒是「濕」的，強烈懷疑自己用到上一位受試者的棉花棒。

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