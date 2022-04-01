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    安倍接受美智庫專訪 再籲美調整對台「戰略模糊」政策

    前日本首相安倍晉三。（美聯社檔案照）

    前日本首相安倍晉三。（美聯社檔案照）

    2022/04/01 18:03

    〔編譯茅毅／綜合報導〕日本首相安倍晉三於3月31日接受美國智庫「威爾遜中心」（Wilson Center）線上專訪，再度呼籲華府修改其長久以來針對台灣的「戰略模糊」政策。

    華府智庫威爾遜中心日籍學者、客座研究員、前日本放送協會（ＮＨＫ）記者花澤雄一郎，3月31日和安倍對談廣泛議題，包括俄羅斯入侵烏克蘭、美日關係、對台政策與對印度─太平洋地區的展望。

    安倍表明，「美國自一開始就會介入的時刻已到」。他重申，關於「台灣有事」是否被視為日本的「存亡危機事態」一事，台灣和日本與那國島間僅相隔110公里。一旦台灣有事，就會使日本2015年通過的「安保關聯法案」中，定義的「重要影響事態」成立，日本即可提供美軍後勤補給。

    安倍並指出，若在如此情勢下發生美軍被攻擊的事件時，就有可能被視為該法案界定的存亡危機事態，而這端視屆時的情勢做出判斷。

    至於安倍此前提出的「台灣有事就是日本有事，也就是美日同盟有事」主張，他解釋說，美日間必須事先對此進行討論。目前美日採取戰略模糊立場，但應該事先嚇阻，其下的選項才是開始作戰及干預。美國自一開始就會介入的時刻已到。

    安倍強調，若美日展現堅定立場，言明兩國會以強硬措施應對如此情勢，中國就會遲疑而有所克制。惟若美日袖手旁觀，採取不作為的立場，就會造成北京動武。

    安倍還說，中國對台灣議題的立場係「台灣是中國一部分」，與烏俄關係不同。台灣當前未獲國際社會多數國家承認為國家，亦非聯合國成員國，在這方面，和烏克蘭確實存在很大不同。

    安倍認為，鑒於一旦武力犯台，中國經濟將受到嚴重影響，因此北京尚未決定對台動武，但這並不代表北京未來不會做動武決定。北京可能會靜觀其變再做決定。

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