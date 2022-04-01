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    邀台加入印太經濟架構？戴琪不明說遭參議員批評

    2022/04/01 03:21

    〔中央社〕美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）今天拒絕明說台灣是否會被邀請加入拜登政府的「印太經濟架構」（IPEF），引發聯邦參議員批評排除台灣將錯失機會。

    路透社報導，拜登政府致力抗衡北京加強在印太地區的經濟與軍事脅迫，IPEF是行動的一環，台灣已表達加入意願。

    拜登政府表示，這個架構希望做到包容性，但至今未公開列明有關成員資格的任何計畫。

    根據白宮2月公布的印太戰略文件，IPEF預計在今年初啟動，目的是推廣高標準貿易行為、管理數位經濟、改善供應鏈韌性與安全、推動透明及高標準基礎建設投資及打造數位連結。這架構將加強美國與印太的經濟連結，並對區域共享機會做出貢獻。

    戴琪今天出席參議院財政委員會聽證會時，形容台灣是必不可少的夥伴，但目前還沒有任何關於IPEF成員資格的決定。

    參議員梅南德茲（Bob Menendez）問戴琪，台灣是否將獲邀加入IPEF，她回答：「針對台灣這一點，總的來說，我們正在跟有興趣加入此架構的那些人對話。」

    「參與IPEF一事還在考量中，就我所知，還沒做出決定。」

    梅南德茲回應，台灣是重要戰略和貿易夥伴，與美國經濟安全緊密相連，若不把台灣納入IPEF，就會「錯失機會」。

    200位跨黨派美國眾議員昨天剛聯名致函拜登政府，呼籲邀請台灣參與IPEF。議員們表示，台灣是印太區域主要經濟體，也是美國第8大貿易夥伴，美國有足夠理由把台灣納入。1110401

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