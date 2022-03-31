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    英國再次宣布制裁 14個俄國官員與實體被列入

    英國今天公布了新增的14個經濟制裁對象，其中包含俄媒《今日俄羅斯國際新聞社》。圖為《今日俄羅斯國際新聞社》與今日俄羅斯電視台（RT）的主編希蒙尼揚。（路透資料照）

    英國今天公布了新增的14個經濟制裁對象，其中包含俄媒《今日俄羅斯國際新聞社》。圖為《今日俄羅斯國際新聞社》與今日俄羅斯電視台（RT）的主編希蒙尼揚。（路透資料照）

    2022/03/31 19:57

    〔即時新聞／綜合報導〕英國今（31）日更新了針對外國個人或實體公司的制裁名單，共新增了14個制裁對象，其中最有名莫過於的《衛星新聞社》（Spunik News）的負責人安尼西莫夫（Anton Anisimov）。

    俄媒《衛星新聞社》報導，在英國今日新增的14項受制裁者中，除了安尼西莫夫（Anton Anisimov）外，還包括了全俄國家電視廣播公司（VGTRK）的高管布里列夫（Sergey Brilev），以及俄羅斯國防指揮控制中心主任米奇采夫（Mikhail Mizintsev）。

    另外，由俄羅斯政府掌控的俄媒，《衛星新聞社》的上級單位《今日俄羅斯國際新聞社》（Rossiya Segodnya）也在英國此波制裁之列。

    《今日俄羅斯國際新聞社》與今日俄羅斯電視台（RT）為不同的兩家媒體，但這兩家媒體不只名稱相近，連主編也是同一人，即瑪格麗塔·希蒙尼揚（Margarita Simonyan）。

    根據《路透》報導，英國政府表示，米奇采夫被制裁的原因是因為他「負責計劃和執行對馬利波（Mariupol）的圍攻與轟炸」。

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