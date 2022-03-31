激進防疫害命！上海1週3病人延誤就醫不治惹議 爆料微博被刪

上海激進防疫措施導致許多非染疫民眾延誤醫療不治。（路透）

2022/03/31 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國激進防疫導致許多為染疫的民眾因延誤治療而死，現又傳出1名民眾氣喘發作，求醫無門而死，引發民意沸騰。

綜合媒體報導，上海激進防疫措施導致許多非染疫民眾延誤醫療不治，23日1名周姓女護士在家氣喘發作，用藥後無法緩解；家屬緊急送醫，上海市東方醫院南院急診部由於疫情防控暫時關閉，後又緊急轉送仁濟醫院東院救治，同日下午11點許搶救無效逝世。

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26日上海市又一名77歲沈老翁，由於糖尿病、腎衰竭正在洗腎治療中，由於醫院互踢皮球、未能按時洗腎，55小時滯留醫院期間身亡。

現又有網友在微博上爆料，30日上午8點左右有居民氣喘發作，鄰居幫忙救治，並撥打120（救護車）和110（警車），但警方表示工作地點和工作任務就在這裡，不能走，不能動，救護車出現卻稱是要載其他病人，未提供任何幫助，等到第二輛救護車來才送醫，氣喘居民送醫後仍不治。

這次上海一週內第3例延誤醫療不治案例，該微博曝光後，轉發一度高達16萬次、評論近6萬條，顯示民怨沸騰，但上海當局仍未回應，今天（31日）上午該微博不明原因，已遭刪除。

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