為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄羅斯宣布馬立波停火 下午2點開放人道走廊

    俄軍宣布台灣時間今（31日）下午2點馬立波停火，允許平民撤離。（路透）

    俄軍宣布台灣時間今（31日）下午2點馬立波停火，允許平民撤離。（路透）

    2022/03/31 10:12

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄開戰後，俄羅斯猛攻烏克蘭東南部重要港市馬立波（Mariupol），儘管馬立波堅守一個月餘不落，但長期圍城戰令當地出現嚴重的人道危機，在烏俄第五輪談判出現進展後，俄軍宣布台灣時間今（31日）下午2點馬立波停火，允許平民撤離。

    綜合外媒報導，俄羅斯國防部宣布，在當地時間31日上午10點（台灣時間今下午2點）馬立波停火，開放一條通往別爾江斯克（Berdiansk）與札波羅熱（Zaporizhzhia）的人道走廊，俄國防部稱，這次停火可以在聯合國難民署高級專員（UNHCR）和紅十字國際委員會（ICRC）的見證下執行。

    俄羅斯要求烏克蘭方面，在台灣時間今上午10點回應，並向聯合國難民署以及紅十字國際委員會保證無條件遵守停火協議。

    馬立波市內約有54萬名居民，圍城前期大約有15萬人安全撤離，隨著圍城戰進行，目前預估約還有17萬人受困在馬立波，開戰後烏克蘭多次與俄軍聯繫，試圖建立人道走廊，好讓受困在馬立波的平民撤離，但絕大多數撤離行動都以失敗告終，烏克蘭估計城內恐已有1萬平民死亡。

    烏克蘭談判代表阿拉哈米亞也透露，俄羅斯和烏克蘭將於4月1日在線上恢復和平談判。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄軍最新戰損出爐！ 烏軍擊毀近百架軍機、1.5萬官兵陣亡
    2022/03/21 21:12

    俄軍最新戰損出爐！ 烏軍擊毀近百架軍機、1.5萬官兵陣亡
    克里姆林宮：俄烏談判沒有重大進展 領導人會談再等等
    2022/03/21 19:22

    克里姆林宮：俄烏談判沒有重大進展 領導人會談再等等

    掌握成長先機 為兒童節最好禮物！
    不只李根大尉 南韓外交部：還有8人擅自赴烏行蹤尚不明
    2022/03/19 15:22

    不只李根大尉 南韓外交部：還有8人擅自赴烏行蹤尚不明
    不准講！網傳莫斯科路人受訪影片 親戰、反戰一律逮捕
    2022/03/16 18:55

    不准講！網傳莫斯科路人受訪影片 親戰、反戰一律逮捕

    力抗劇烈通膨 企業嚴選A級豪辦避險
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播