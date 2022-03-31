俄羅斯宣布馬立波停火 下午2點開放人道走廊

俄軍宣布台灣時間今（31日）下午2點馬立波停火，允許平民撤離。（路透）

2022/03/31 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄開戰後，俄羅斯猛攻烏克蘭東南部重要港市馬立波（Mariupol），儘管馬立波堅守一個月餘不落，但長期圍城戰令當地出現嚴重的人道危機，在烏俄第五輪談判出現進展後，俄軍宣布台灣時間今（31日）下午2點馬立波停火，允許平民撤離。

綜合外媒報導，俄羅斯國防部宣布，在當地時間31日上午10點（台灣時間今下午2點）馬立波停火，開放一條通往別爾江斯克（Berdiansk）與札波羅熱（Zaporizhzhia）的人道走廊，俄國防部稱，這次停火可以在聯合國難民署高級專員（UNHCR）和紅十字國際委員會（ICRC）的見證下執行。

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俄羅斯要求烏克蘭方面，在台灣時間今上午10點回應，並向聯合國難民署以及紅十字國際委員會保證無條件遵守停火協議。

馬立波市內約有54萬名居民，圍城前期大約有15萬人安全撤離，隨著圍城戰進行，目前預估約還有17萬人受困在馬立波，開戰後烏克蘭多次與俄軍聯繫，試圖建立人道走廊，好讓受困在馬立波的平民撤離，但絕大多數撤離行動都以失敗告終，烏克蘭估計城內恐已有1萬平民死亡。

烏克蘭談判代表阿拉哈米亞也透露，俄羅斯和烏克蘭將於4月1日在線上恢復和平談判。

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