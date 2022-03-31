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    中國單日增逾8400本土病例 疫情遍及26省

    中國武漢肺炎疫情持續擴散，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1803例，以及6651例無症狀感染，單日新增本土案例逾8400例。（法新社）

    中國武漢肺炎疫情持續擴散，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1803例，以及6651例無症狀感染，單日新增本土案例逾8400例。（法新社）

    2022/03/31 12:04

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續擴散，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1803例，以及6651例無症狀感染，單日新增本土案例逾8400例，疫情遍及吉林、上海、山東、遼寧、廣東、天津等26省。

    中國國家衛生健康委員會今日公告指出，昨日中國新增確診1839例，包含境外移入36例，本土新增1803例。本土中包含吉林1340例、上海355例、黑龍江19例、河南15例、福建11例、廣東11例、浙江10例、遼寧9例、河北5例、江蘇5例、天津4例、四川3例、山西2例、山東2例、湖南2例、海南2例、重慶2例、雲南2例、內蒙古1例、安徽1例、江西1例以及新疆1例。無新增死亡病例。

    公告也指出，昨日新增無症狀感染者6720例，其中境外移入69例，本土6651例，本土包含上海5298例、吉林835例、福建129例、河北78例、安徽66例、遼寧42例、江蘇41例、山東25例、新疆23例、黑龍江21例、河南19例、浙江17例、江西11例、廣西11例、廣東8例、甘肅8例、湖北5例、雲南5例、湖南3例、天津2例、海南2例、山西1例、貴州1例。

    中國衛健委也指出，截至3月30日24時，中國累計確診14萬9276例，累計死亡病例4638例，現有確診病例2萬8599例當中，有66例是重症病例。

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