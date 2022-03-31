俄羅斯低估烏軍戰力！ 美國務次卿：俄軍陣亡超過1萬人

美國國務院主管政治事務的次卿盧嵐（Victoria Nuland）29日表示，美方估計有超過1萬名俄羅斯士兵陣亡。（法新社資料照）

2022/03/31 08:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院主管政治事務的次卿盧嵐（Victoria Nuland）29日表示，在長達1個多月的烏克蘭戰爭中，美方估計有超過1萬名俄羅斯士兵陣亡。

《自由歐洲電台》報導，自2月24日開始入侵烏克蘭以來，俄羅斯只提供了2次有關傷亡的官方數據，且都遠低於西方和烏克蘭的估計。3月2日，俄羅斯國防部公布死亡人數為498人，3月25日報告稱有1351名俄軍喪生，而烏克蘭官方公布的俄軍死亡數已超過17000人。

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盧嵐29日接受俄語電視頻道《當前時間電視台》（Current Time TV）訪問表示，自從俄羅斯入侵烏克蘭開始以來，俄國正在遭受「難以置信」的損失，根據美方的估計，已有超過1萬名俄軍陣亡，並稱俄羅斯尚未完全了解烏克蘭軍隊的強大程度。

盧嵐說，她樂見俄羅斯和烏克蘭在土耳其伊斯坦堡的和平談判，但強調如果不停火，雙方就不可能進行認真的談判，「衝突的外交解決方案通常應在商定停火後進行，而不是在戰鬥中進行」。

針對俄羅斯聲稱要「大幅」減少對烏克蘭首都基輔、北部切爾尼戈夫的軍事行動，盧嵐認為，這只是重新部署，俄軍將重返烏克蘭其他地區，繼續攻擊馬里烏波爾和赫爾松等地區。

她強調，只要戰爭持續進行，美國計畫與盟友每週增加對莫斯科的壓力，但如果能夠過談判解決這場衝突，讓俄羅斯軍隊撤出烏克蘭，保護烏克蘭的主權和領土完整，確保烏克蘭的重建，那就能取消對俄國的制裁，但現在離目標還有很長的路要走。

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