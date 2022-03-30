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    烏控俄黑海佈「漂流水雷」無差別攻擊嫁禍 威脅周邊國家

    土耳其海軍掃雷艦TCG Akcay 26日在博斯普魯斯海峽清除漂浮水雷。（路透）

    土耳其海軍掃雷艦TCG Akcay 26日在博斯普魯斯海峽清除漂浮水雷。（路透）

    2022/03/30 23:23

    〔編譯管淑平／綜合報導〕土耳其和羅馬尼亞近日接連傳出發現並拆除黑海上的「漂流水雷」，增加這條該區域重要商船水道的風險後，烏克蘭政府30日指控俄羅斯，利用2014年吞併克里米亞奪取的一批水雷，佈設在黑海栽贓烏國。

    黑海是穀物、原油和石油製品的重要海運航道，臨海國家除了烏克蘭和俄羅斯，還包括保加利亞、羅馬尼亞、喬治亞和土耳其。土耳其軍方26日在伊斯坦堡西北方發現一枚水雷，當天一度禁止大型船隻通行博斯普魯斯海峽，28日又在接近保加利亞的伊內阿達（Igneada）發現另一枚，同日，羅馬尼亞在米迪亞角（Cape Midia）外海也拆除了一枚漂流水雷。

    《路透》30日報導，烏克蘭外交部發聲明，指控俄羅斯利用水雷當作「不受控制的漂流彈」，「就是這些在3月26到28日間，在土耳其、羅馬尼亞海岸外發現的這些漂流水雷。」

    烏國外交部說，「俄羅斯刻意利用漂流水雷，把它們變成實際上的無差別攻擊武器，這首先威脅到的就是不僅是黑海、亞速海，還包括克赤、黑海海峽（博斯普魯斯、達達尼爾海峽），這整片海域的民用船隻航行以及海上人員性命。」

    另一名烏國外交部官員向《路透》指出，這些水雷是「R-421-75型」，既非烏國海軍現用也不是在烏國登記在冊的水雷；之前烏國在克里米亞塞凡堡的第174戰備基地存放了約372枚這款水雷，「俄羅斯利用2014年奪佔的水雷，刻意挑釁、抹黑烏克蘭」。

    日前俄羅斯情報機構指控，烏克蘭為了保護其港口，在相關水域佈下多達420枚水雷。基輔政府斥俄方此說是不實消息。

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