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    侵烏戰爭代價高 俄羅斯面臨5大意料外後果

    俄羅斯發動入侵烏克蘭的戰爭，讓家園被摧毀的烏克蘭人從此對俄國懷有持久性的敵意。圖為烏國東北蘇梅州（Sumy）的特羅斯佳涅茨（Trostyanets）一景。（歐新社）

    俄羅斯發動入侵烏克蘭的戰爭，讓家園被摧毀的烏克蘭人從此對俄國懷有持久性的敵意。圖為烏國東北蘇梅州（Sumy）的特羅斯佳涅茨（Trostyanets）一景。（歐新社）

    2022/03/30 21:09

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國財經媒體CNBC報導，俄羅斯發動侵略烏克蘭的戰爭已歷時逾1個月，莫斯科正面臨許多意想不到的發展，包括至少5大未預見的後果：俄軍傷亡慘重；烏克蘭人對俄國懷有持久敵意；俄國經濟面臨多年衰退；歐洲加速棄用俄國能源；以及意外地讓西方國家空前團結，美國和歐盟等多國協同對俄羅斯制裁。

    報導指出，當俄羅斯發動入侵烏克蘭戰爭時，外界普遍認為克里姆林宮預期戰事會輕易獲勝，但迄今俄國「特殊軍事行動」幾乎沒有什麼可誇口的成果，俄軍主要在烏國北部、東部、南邊作戰都陷入困境，發現烏國組織和良好裝備程度遠超過其預期；而迄今，俄軍僅拿下一座大城市赫爾松（Kherson），但其佔領也不穩，遭遇烏軍反攻拿回其南部海港，其他許多戰地也遭遇烏軍類似反攻。

    1.俄軍在戰爭中死傷慘重

    俄國對軍隊傷亡一直不願公開死傷統計，一位俄國國防部官員25日表示，迄今僅1351名俄國士兵在戰爭中陣亡，3825人受傷。不過，烏克蘭官方數據顯示，超過1.5萬名俄軍在衝突中遭擊斃。北大西洋公約組織（NATO）一位資深官員上週估計，俄軍遭擊斃人數約在8000至1.5萬人。

    如果NATO數據正確，俄軍在烏克蘭1個月戰爭陣亡人數極高，竟相當於1980年代蘇聯在阿富汗10年戰爭陣亡士兵近1.5萬人。

    2.家毀了，烏克蘭人現在憎恨俄羅斯

    報導說，這場戰爭可能後果之一就是，許多烏國人將對俄羅斯懷有持久性的敵意，尤其住宅、平民設施包括馬立波（Mariupol）兒童醫院和產婦病房、許多家庭避難的劇院遭到砲擊，被國際社會普遍視為戰爭罪行。

    烏克蘭總統澤倫斯基3月初曾說，「我們不會原諒，不會忘記，我們將懲罰這場在我們土地上的戰爭犯下的凶殘暴行」，在這片土地上，除了墳墓之外，沒有寧靜的地方。

    3.俄羅斯經濟面臨衰退

    俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略戰爭，西方民主國家領銜對俄國實施廣泛制裁，針對和克里姆林宮有關或支持侵略戰爭的俄國關鍵產業部門、企業和個人。國際金融協會（IIF）上週預估，俄國經濟今年將萎縮15%，明年繼續萎縮3%，這場戰爭「將一筆勾銷（俄國）15年經濟成果」。

    研究機構TS Lombard分析師預測，俄羅斯公民生活水準將遭遇「衰退+高通膨」的嚴重衝擊，俄國2月通膨年率9.2%，3月預期更加竄高，「據信迄今年底可能達30-35%」。

    4.歐洲正棄用俄羅斯能源

    歐洲能源正在積極轉型，希望戒除對俄羅斯能源的依賴。2021年，歐盟有45%天然氣從俄國進口。不過，戰爭爆發後，德國已停止北溪2號（Nord Stream 2）俄羅斯天然氣管線的核准程序，歐盟矢言今年底前將俄國天然氣進口減少3分之2，並盡快在2030年之前或更早完全停止購買俄國化石燃料。

    同時，美國、澳洲都將積極提供歐洲能源。

    5.普廷發動戰爭意外讓西方團結起來

    普廷迄今在俄羅斯已掌權22年之久，他過去系統性一再試圖分化和削弱西方陣營，不論是2016年干預美國民主選舉過程，或在歐洲資助右翼政治團體，或據稱使用神經毒劑攻擊政敵或異議人士。

    報導說，專家認為普廷可能預期入侵烏克蘭行動可能具有分裂西方陣營的效果，可能一些國家無法同意制裁或運送武器至烏國，但卻未意料到是相反的結果。

    Riddle Russia雜誌的政治分析家及編輯部主任巴爾巴辛（Anton Barbashin）受訪表示，「西方反制行動空前，超過任何人先前預期，團結及遠超過俄羅斯人準備」；本質上，它最終是經濟戰，將會摧毀俄國經濟，雖然不會遏阻普廷在烏國戰爭，但絕對會使今日普廷、俄羅斯面臨巨大時限。

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