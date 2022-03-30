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    中國食安案再+1！爆加工廠嘴剝蠶豆 現場「進口」198kg

    中國雲南省昆明市一農村設有農產品加工廠，被人發現工人剝蠶豆殼竟然靠嘴啃。（翻攝微博）

    中國雲南省昆明市一農村設有農產品加工廠，被人發現工人剝蠶豆殼竟然靠嘴啃。（翻攝微博）

    2022/03/30 14:41

    〔即時新聞／綜合報導〕中國又爆食安問題，中國雲南省昆明市一農村設有農產品加工廠，被人發現工人剝蠶豆殼竟然靠嘴啃；該案遭人通報後，執法單位派員前來處理，工廠負責人堅稱自己是因為生意好，才遭同行嫉妒檢舉，絲毫不覺有錯。

    綜合中媒報導，昆明市該處加工廠被人通報工人靠嘴剝蠶豆殼，中國市場監管處派員前往，要求工人打電話給負責人，在場工人還一度不願「住口」，直到執法人員制止才停下。工廠負責人現身，反而主張其他工廠也有如此作法，「你就舉報（檢舉），歡迎你舉報（檢舉）」，認為是自己生意好，遭同行嫉妒檢舉。

    執法人員在現場查獲約198公斤的「進口」蠶豆，部分還有牙印。據查，剝殼工作的報酬以重量計算，工人想追求產量，因此用嘴剝殼，這些蠶豆經「加工」過後將流向批發商。工廠負責人態度囂張，被問「這樣用嘴剝的妳會吃嗎」，她狡辯「不不，沒用嘴剝，我和她們說的」，恬不知恥的樣子連執法人員都忍不住當面斥責「妳噁心得很」。

    中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，而在場工作人員都無法出示健康證明；此前，中國才爆有食品加工業者把爛菜丟在地上赤腳踩踏做酸菜，接連爆出食安問題，讓中國網友相當反胃，直呼「為什麼要這樣」、「救命啊真的啥也不敢吃了」、「以後再也不買剝了皮的零食吃」。

    還有中國網友苦中作樂，諷刺「是不是該查查無骨雞爪了」、「看來無骨雞爪是老太太嗑的也不假」。

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    有些「進口」蠶豆還有牙印。（翻攝微博）

    有些「進口」蠶豆還有牙印。（翻攝微博）

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