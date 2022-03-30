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    靜岡熱海土石流釀27死 調查委員會：幾乎確定是人工填土人禍

    日本靜岡縣熱海市在2021年7月3日發生土石流，造成27人死亡。（歐新社）

    日本靜岡縣熱海市在2021年7月3日發生土石流，造成27人死亡。（歐新社）

    2022/03/30 13:16

    〔即時新聞／綜合報導〕日本靜岡縣熱海市在2021年7月3日發生土石流釀27死，至今已逾8個月；靜岡縣成立事故調查委員會細究事故，當年推測人工填土排水問題的「人禍」可能是事故主因，本月29日公布新調查報告，幾乎確定人工填土就是事故禍源。

    根據《NHK》報導，熱海市土石流調查委員會29日發布最新調查報告，據分析，作為土石流起點的人工填土位在山側位置，有鳴澤川流域的水從地下通過，往下游的逢初川流域走，因此水流入了人工填土中。

    事故發生後，曾有消息質疑人工填土的負責單位並未依法規施作排水系統，而縣府實地採訪調查，部分與此相關的企業證詞表示，人工填土一年365天都有水滲出，有些地方還有水漥，整體而言環境相當潮濕。靜岡縣副知事難波喬司表示，事故地點本來就容易積水，在不適合的場所用不恰當的工法進行人工填土，幾乎可以確定「人工填土是土石流的禍源」。

    調查委員會預計在事故發生1周年的2022年7月3日整理出最終報告。

    根據《朝日電視台》報導，熱海市這起土石流事故共計造成27人死亡，至今1人仍失蹤。

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