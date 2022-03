才剛宣布光復！伊爾平市長：俄軍還在砲襲、先別回家

2022/03/30 11:45

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭邁入第35天,烏國軍方28日宣布已光復了首都基輔州(Kyiv)西北部的重要門戶伊爾平市(Irpin),不過戰事仍有變數,稍早伊爾平市長馬庫遜(Oleksandr Markushyn)指出,目前城市內仍能聽到槍聲及砲擊,呼籲市民先不要回家。

綜合外媒報導,伊爾平市長馬庫遜(Oleksandr Markushyn)28日於通訊軟體Telegram發布影片表示:「我們今天(28日)有好消息,伊爾平已經被收復了。我們明白城鎮會遭受更多攻擊,我們會更加勇敢的捍衛它。」

請繼續往下閱讀...

不過,戰情瞬息萬變,稍早馬庫遜再次透過影片,呼籲伊爾平市市民:「先別回家,這座城市仍然不安全,我們還能聽到槍聲及砲襲聲,(俄軍)正持續部署『冰雹』火箭炮。」

馬庫遜補充:「若是能夠返回伊爾平市,我絕對會盡快通知所有人。」

Mayor of #Irpen: it is still impossible to return to the city



"The city is still being shelled by the enemy, there are many stretch marks, mines and unexploded shells in the city. I ask you very much to stay where you are now". pic.twitter.com/l1muHNsELH