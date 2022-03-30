上海突封城卻人力不足 傳調動民兵協助封控

上海市自從28日起突然宣布分區封控、篩檢後，卻因事態緊急，導致防疫資源與人力不足引發民怨，現今傳出中國開始調動民兵協助封控措施，消息曝光後，引起中國網友熱議。（圖擷取自中媒）

2022/03/30 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，其中上海成為重點疫區，單日新增本土確診329例、本土無症狀感染者有5656例，上海市自從28日突然宣布分區封控、篩檢後，因為事態緊急，導致防疫資源與人力不足引發民怨，現今傳出中國開始調動民兵協助封控措施，消息曝光後，引起中國網友熱議。

綜合中媒報導，由於上海確診人數急遽攀升，上海市政府28日無預警宣布「分區分批」封城，導致民眾恐慌連夜外出搶菜和物資，民眾抱怨事態緊急且防疫資源和人力不足，現今更傳出中國開始調動民兵，作為協助封控的工作人員。

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中國社群平台微博「海牛蕾姆」29日晚間發文，並附上2張照片，內容提到「上海市已開始調動民兵，這些民兵雖然穿著防護衣，卻不是執行核酸篩檢，只是負責封控，說明上海連封控都缺人」，照片中可見民兵背後貼著「楊浦民兵」、「虹口民兵」的名牌，發文者痛斥，「之前上海浪費了半個月，害得基層醫護人員人疲乏、士氣低落」。

中國網友看到Po文和照片後，紛紛表達不同想法，有人說「上海領導人管理得這麼差還不問責」、「上海真是一塌糊塗了 」、「說實話武漢那時候都沒這麼無語」、「怪不得浦西沒馬上封，想封也沒人力，沒那個能力」、「消極抗疫可以說概括的非常準確」。

據中國國家衛生健康委員會於30日發布，截至今日0時，單日本土新增確診1565例、本土無症狀感染者7090例，總共達8655例，其中上海本土新增確診有326例、無症狀感染者5656例，佔全國總數近8成。

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民兵背後貼著「楊浦民兵」、「虹口民兵」的名牌。（圖擷取自中媒）

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