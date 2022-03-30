只想吃飯！ 上海封城苦不堪言 居民上街喊口號：我們要自由

中國武漢肺炎疫情急速升溫，上海更成重點疫區，為此進行分區封城，由於事態緊急，還未處理好糧食問題就封城控制，讓民眾苦不堪言，有居民更上街高喊口號：「我要吃飯！我要自由！」，整體情況窘迫萬分。（翻攝自推特）

2022/03/30 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情急速升溫，上海更成重點疫區，為此進行分區封城，由於事態緊急，還未處理好糧食問題就封城控制，讓民眾苦不堪言，有居民更上街高喊口號：「我要吃飯！我要自由！」，整體情況窘迫萬分。

綜合外媒報導，由於上海官方突然下令封城，加上解封之日難以確定，上海民眾紛紛上街瘋搶基本生存物資，超市前出現長長人龍。

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如此狀況讓許多居民苦不堪言，上海閔行區更有社區居民走出家門，在社區範圍內拿著大聲公，高呼口號：「我們要吃飯、我們要上班、我們要有知情權、我們要居委會出面解決問題、我們要自由」。

社區外頭的防疫人員則回應，這是為了大家的安全考慮，「現在是封閉管理，不是封控管理，就是原則上是不能出去，但若要出去，就得打申請報告」。

雖上海曾公開表示不能「封城」，避免影響中國、全球經濟，但在疫情快速上升下，許多社區早就開始逐步封鎖控制，而官方27日更宣布，決定展開新一輪「切塊式、網格化核酸篩查」，浦東區先行封鎖4天，浦西區4月1日起也封鎖4天。

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