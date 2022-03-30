俄國撤軍攏是假 烏國總參謀部揭詭計：目的是要誤導烏軍

俄羅斯29日承諾，將大幅減少對烏克蘭首都基輔、東北部切爾尼戈夫的軍事行動，撤離部分軍力。對此烏克蘭武裝部隊總參謀部呼應美國國防部說法，認為俄軍行動可能是詭計，只是部隊輪換，目的就是要誤導烏克蘭軍方。（路透）

2022/03/30 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯29日承諾，將大幅減少對烏克蘭首都基輔、東北部切爾尼戈夫的軍事行動，撤離部分軍力。對此烏克蘭武裝部隊總參謀部呼應美國國防部說法，認為俄軍行動可能是詭計，只是部隊輪換，目的就是要誤導烏克蘭軍方。

烏克蘭武裝部隊總參謀部稍早在臉書上表示，俄羅斯部隊持續從基輔和切爾尼戈夫撤離，將主要軍力放在烏克蘭東部頓巴斯地區上，但總參謀部強調，這樣的「撤軍」可能只是個別單位的輪換罷了。

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總參謀部認為，俄軍這樣的行為，目的就是要誤導烏軍指揮官，製造沒有要包圍基輔的假象。

這樣的說法和美國國防部如出一轍，美國國防部發言人柯比（John Kirby）29日在例記者會上表示，克宮聲稱將減少在基輔周圍的軍事攻擊，或是有報導稱俄國將撤軍，「但任何人都不應該被愚弄」。

柯比說，美國國防部判斷，俄軍行動看起來像重新部署，而非大規模撤軍，因此更應該準備好關注俄國對烏克蘭其他地區的重大攻勢。

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