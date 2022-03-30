北約盟軍最高指揮官：美應增歐洲兵力部署 檢討對俄情報誤判

北約盟軍最高指揮官、美國歐洲司令部司令沃特斯上將29日指出，美國應該在烏俄戰爭後增加歐洲的兵力部署，並檢討高估俄羅斯軍力的情報落差。（法新社）

2022/03/30 05:50

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭導致美國重新檢視派駐歐洲的兵力部署，以及誤判俄國軍力的情報漏洞。北大西洋公約組織（NATO）盟軍最高指揮官、美國歐洲司令部司令沃特斯（Tod Wolters）上將29日指出，美國應該在歐洲增加兵力部署，並檢討「可能」存在的情報落差，致使美國高估俄國的能力。

美國有線電線新聞網（CNN）和福斯新聞（Fox News）報導，沃特斯是在參議院軍事委員會的聽證會上發表前述評論。他指出，由於俄羅斯入侵烏克蘭，駐歐美軍從6萬人增加到10萬人，但在戰爭結束後，美國需要再次增加兵力；「我認為，我們需要從美國軍力的角度，在烏俄戰爭結束後檢視歐洲的貢獻…並根據歐洲貢獻的廣度和深度，準備調整美國的貢獻。」

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沃特斯在回應共和黨籍聯邦參議員韋克爾（Roger Wicker）的質詢時表示，「我懷疑，我們還需要更多（兵力）。」

韋克爾問道，是否存在導致美國高估俄羅斯攻勢、低估烏克蘭防禦能力的情報落差時，沃特斯坦承，「可能存在」，「這場危機結束後，我們會進行一項涵蓋所有領域和部門的綜合評估，找出我們的弱點，確保我們能找到方法來改善。」

至於烏克蘭戰事的發展，沃特斯說，他相信烏國軍隊可以在烏東阻滯俄軍，但他不相信烏軍能夠擊退俄軍。他還說，俄羅斯在入侵烏克蘭的戰事中投入70％至75％的兵力。

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