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    首次公開談判細節 烏克蘭：條件夠促成雙方總統會面

    俄烏第5輪談判今（29）日落幕，烏克蘭官方首度公開談判詳細「永久中立國」條件，並表示開出的條件已足以促成烏俄雙方總統會面談判，只待俄國點頭。圖為烏俄談判現場。（歐新社）

    俄烏第5輪談判今（29）日落幕，烏克蘭官方首度公開談判詳細「永久中立國」條件，並表示開出的條件已足以促成烏俄雙方總統會面談判，只待俄國點頭。圖為烏俄談判現場。（歐新社）

    2022/03/29 21:14

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭逾一個月，雙方第5輪談判今（29）日落幕，烏克蘭官方首度公開談判詳細條件，包括不讓外國駐軍、不加入軍事聯盟等「永久中立國」狀態等，並表示這些條件已足以促成烏俄雙方總統會面談判，只待俄國點頭。

    據《衛報》報導，俄烏第5輪談判今（29）日在土耳其伊斯坦堡落幕，烏克蘭官方今（29）日首度在烏國官媒上公開至今最詳細、最具體的談判條件內容，指出目前提案是往「中立」狀態進行談判。

    烏克蘭特使查利（Oleksander Chaly）表示：「如果持續往這些關鍵提案進展，那烏克蘭就將必須將狀態改變成無結盟、無核武的永久中立國。」

    查利說：「這意味著我們的領地上不會有外國軍事基地、也不會有外國駐軍，我們也不會加入任何軍事聯盟。在我國領土上的軍事演習，也必須經過擔保國同意。」

    此外，條件中也將包括克里米亞半島的狀態必須進入15年的談判，但上述所有條件都必須在完全停火的情況下才會生效。

    烏克蘭官方也強調，這些條件內容，應該已足以促成烏俄雙方總統的會談，目前正在等待俄羅斯的回應中。

    據悉，俄羅斯方面除宣布將大幅減少在基輔、切爾尼吉夫（Chernigiv）的軍事活動外，俄方談判代表梅迪斯基（Vladimir Medisnky）也表示，「不排除雙方總統會面的可能」，但普廷和澤倫斯基的會面將與初步和平協議的簽署同時進行。

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