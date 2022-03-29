烏軍再捎捷報！俄軍摩托步兵旅指揮官被擊斃 損失逾1500人

烏克蘭武裝部隊總參謀部29日表示，俄軍部分部隊有撤出基輔前線和切爾尼戈夫的跡象。（歐新社）

2022/03/29 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天（29日）宣布俄軍撤出基輔西北部重要門戶伊爾平（Irpin）後，烏國軍方稍早也表示，俄軍已從基輔北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）撤出部分部隊。此外，俄軍一支摩托步兵旅的上校指揮官也遭擊斃。

烏克蘭武裝部隊總參謀部29日透過臉書表示，俄羅斯入侵第34天，敵人尚未達到軍事行動的任何目標，烏方注意到俄羅斯聯邦軍隊「某些單位」正從基輔前線和切爾尼戈夫撤出，不過敵軍持續圍困切爾尼戈夫，並試圖逐步摧毀軍事和民用設施。

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烏軍參謀部還稱，由於俄方死傷慘重，敵軍開始有人員不願參與攻擊軍事、民用基礎設施的「特種行動」，甚至出現無法編列一個完整「營級戰術群」（BTG，俄羅斯陸軍的一種聯合兵種機動部隊）的狀況，俄方正努力增援輪換新士兵。

烏軍參謀部也指出，俄軍今天持續對烏東城市哈爾科夫（Kharkiv）及巴爾文科沃（Barvinkove）發動砲擊和空襲，不過俄軍「第200獨立摩托步兵旅」（200th Separate Motor Rifle Brigade）在哈爾科夫附近的交戰中失去2個營級戰術群，損失超過1500人，該旅指揮官Denis KurilIt上校也遭擊斃。

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