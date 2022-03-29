為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏軍再捎捷報！俄軍摩托步兵旅指揮官被擊斃 損失逾1500人

    烏克蘭武裝部隊總參謀部29日表示，俄軍部分部隊有撤出基輔前線和切爾尼戈夫的跡象。（歐新社）

    烏克蘭武裝部隊總參謀部29日表示，俄軍部分部隊有撤出基輔前線和切爾尼戈夫的跡象。（歐新社）

    2022/03/29 21:23

    〔即時新聞／綜合報導〕在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天（29日）宣布俄軍撤出基輔西北部重要門戶伊爾平（Irpin）後，烏國軍方稍早也表示，俄軍已從基輔北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）撤出部分部隊。此外，俄軍一支摩托步兵旅的上校指揮官也遭擊斃。

    烏克蘭武裝部隊總參謀部29日透過臉書表示，俄羅斯入侵第34天，敵人尚未達到軍事行動的任何目標，烏方注意到俄羅斯聯邦軍隊「某些單位」正從基輔前線和切爾尼戈夫撤出，不過敵軍持續圍困切爾尼戈夫，並試圖逐步摧毀軍事和民用設施。

    烏軍參謀部還稱，由於俄方死傷慘重，敵軍開始有人員不願參與攻擊軍事、民用基礎設施的「特種行動」，甚至出現無法編列一個完整「營級戰術群」（BTG，俄羅斯陸軍的一種聯合兵種機動部隊）的狀況，俄方正努力增援輪換新士兵。

    烏軍參謀部也指出，俄軍今天持續對烏東城市哈爾科夫（Kharkiv）及巴爾文科沃（Barvinkove）發動砲擊和空襲，不過俄軍「第200獨立摩托步兵旅」（200th Separate Motor Rifle Brigade）在哈爾科夫附近的交戰中失去2個營級戰術群，損失超過1500人，該旅指揮官Denis KurilIt上校也遭擊斃。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    宣布俄軍被趕出伊爾平！ 澤倫斯基：現在高興還太早...
    2022/03/29 17:28

    宣布俄軍被趕出伊爾平！ 澤倫斯基：現在高興還太早...
    才跑1000公里！ 烏克蘭擄獲2輛俄「龍捲風-U型」軍卡新車
    2022/03/29 06:24

    才跑1000公里！ 烏克蘭擄獲2輛俄「龍捲風-U型」軍卡新車

    余祥銓靠它甩12公斤 分享完秒斷貨！
    無家可歸！ 烏克蘭90歲老婦 被迫撤到800公里外的波蘭
    2022/03/27 11:14

    無家可歸！ 烏克蘭90歲老婦 被迫撤到800公里外的波蘭
    烏軍成功伏擊俄軍最大部隊 擊斃3車臣官兵、擄獲武器裝備
    2022/03/25 22:36

    烏軍成功伏擊俄軍最大部隊 擊斃3車臣官兵、擄獲武器裝備

    夏季空調首選 大金三位一體新標準
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播