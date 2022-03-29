搶攻疫後旅遊商機 伊豆半島與台灣旅遊電商簽合作協定

KKday執行長陳明明（右）與美伊豆創造中心代表、三島市長豐岡武士（左），透過視訊參加KKday與美伊豆的振興觀光合作協定締結記者會。（記者林翠儀攝）

2022/03/29 21:08

〔駐日特派員林翠儀／東京29日報導〕為了搶攻疫情後可能大爆發的旅遊商機，日本伊豆半島的觀光振興機構「美伊豆創造中心」，成為日本第一個與台灣旅遊電商「KKday」締結合作協定的地方觀光振興機構。擔任該機構代表的靜岡縣三島市長豐岡武士表示，國際交流將在疫後重啟，伊豆最優先想到的就是以最佳準備迎接台灣旅客的到來。

近日從台灣抵達日本親自坐陣KKday創辦人暨執行長陳明明表示，雖然目前疫情仍起起伏伏，但他樂觀看好今年下半年，重啟國際交流的機會很大，他指出，台灣的民調顯示未來重新開放後，日本是第一想去的旅遊地點，身為業者目前最該做的就是把前置的作業準備好。

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陳明明表示，在這兩年疫情期間全世界觀光業受到非常大的影響，但KKday並沒有停下來，尤其加速擴充了多項日本國內旅遊活動，目前在KKday平台上已提供超過6千多項各式各樣日本國內的旅遊活動和1萬多種活動體驗，KKday開發的數位轉型工具也協助了450多家的日本供應商做數位轉型。

陳明明也很看好伊豆半島的觀光潛力，他表示，伊豆半島有非常多的自然資源、地貌景觀，包含溫泉等會是消費者喜歡的，尤其疫情改變了消費者的旅遊需求，例如小包團制的旅遊方式和戶外型的活動，過去造訪伊豆半島的人雖然不多，但是反而讓他覺得有比較高的成長機會。

KKday與伊豆半島締結合作協定，除了向日本和台灣等地旅客提供伊豆半島的旅遊商品之外，也將協助伊豆業者進行數位轉型（DX）、輔導觀光地管理及行銷組織（DMO）事業及人才培育等。伊豆半島也是日本第一個與台灣旅遊電商合作的地方自治體，對於極為重視本國品牌的日本旅遊市場而言，頗具突破的意義，也顯示伊豆半島對台灣市場的重視程度。

美伊豆創造中心常務理事林田充表示，他曾在台灣居住5年，發現很多日本DMO雖然大力向國外宣傳旅遊魅力，但卻沒有配合推出實際的旅遊商品，缺乏實效，後來在旅展中發現KKday的做法非常符合該中心的需求，再加上與KKday日本支社副長深井洋平也曾住過台灣，兩人是「老朋友」，雙方一拍即合很快就敲定合作協定。

林田表示，美伊豆創造中心與KKday的合作也考慮到如何縮小台日的觀光失衡問題，他強調，台日沒有正式邦交，觀光交流是促進雙方友好發展的重要方法之一，觀光交流不是只有把台灣旅客帶進來，也要把日本旅客帶出去。

伊豆半島因為日本NHK今年的大河劇「鎌倉殿的13人」，近來成為日本話題的日劇舞台。林田表示，伊豆半島有非常豐富的人文和地質景觀，疫情爆發前的2018年約有4.16萬名台灣旅客造訪伊豆，占外國旅客的1成，希望疫情後能有更多台灣旅客到訪。

美伊豆創造中心常務理事林田充（右）與KKday日本支社副長深井洋平（左），兩人在台灣任職時成為好友，也因此促成了這次的合作協定，共同為振興伊豆半島的觀光攜手合作。（記者林翠儀攝）

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