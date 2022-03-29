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    俄軍將領戰損達20％？ 外媒分析：多數為突擊戰力傘兵

    伊夫希納表示，大多已證實喪命的俄軍將領，是從上等兵至上校各軍階的傘兵，這是因為俄國經常以「傘兵」作為主要的突擊戰力，相較於其他兵種，他們受過更好的訓練，配有更佳的裝備，圖為俄羅斯空降軍，準備登上伊爾-76運輸機進行軍演的畫面。（資料照，路透）

    伊夫希納表示，大多已證實喪命的俄軍將領，是從上等兵至上校各軍階的傘兵，這是因為俄國經常以「傘兵」作為主要的突擊戰力，相較於其他兵種，他們受過更好的訓練，配有更佳的裝備，圖為俄羅斯空降軍，準備登上伊爾-76運輸機進行軍演的畫面。（資料照，路透）

    2022/03/29 16:29

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭的軍事行動已進入第34日，外界或許對俄軍將領接連陣亡、戰損堪比打了10年的「蘇阿戰爭」感到詫異，而英媒的俄語記者也點出「官方數字」背後令人玩味的趨勢。

    《BBC》俄語記者伊夫希納（Olga Ivshina）的推特貼文，她針對包含俄國各州州長的官方聲明、當地媒體報導、大學及學校等官方帳號的社群貼文分析，俄軍在侵烏戰爭中「已獲證實」的戰損中，約有20%的軍官在戰爭中陣亡。

    伊夫希納表示，儘管20%是一個巨大的將領折損率，但這並不代表每5位俄軍中，就有一位軍官在戰場上陣亡，她推測或許是軍官們更快地從衝突區撤離，亦或者是當地新聞中，給予這些將領，更加顯著的報導版面。

    伊夫希納表示，大多已證實喪命的俄軍「將領」，是從上等兵至上校各軍階的傘兵，這是因為俄國經常以「傘兵」作為主要的突擊戰力，相較於其他兵種，他們受過更好的訓練，配有更佳的裝備。

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