俄軍將領戰損達20％？ 外媒分析：多數為突擊戰力傘兵

2022/03/29 16:29

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭的軍事行動已進入第34日,外界或許對俄軍將領接連陣亡、戰損堪比打了10年的「蘇阿戰爭」感到詫異,而英媒的俄語記者也點出「官方數字」背後令人玩味的趨勢。

據《BBC》俄語記者伊夫希納(Olga Ivshina)的推特貼文,她針對包含俄國各州州長的官方聲明、當地媒體報導、大學及學校等官方帳號的社群貼文分析,俄軍在侵烏戰爭中「已獲證實」的戰損中,約有20%的軍官在戰爭中陣亡。

伊夫希納表示,儘管20%是一個巨大的將領折損率,但這並不代表每5位俄軍中,就有一位軍官在戰場上陣亡,她推測或許是軍官們更快地從衝突區撤離,亦或者是當地新聞中,給予這些將領,更加顯著的報導版面。

伊夫希納表示,大多已證實喪命的俄軍「將領」,是從上等兵至上校各軍階的傘兵,這是因為俄國經常以「傘兵」作為主要的突擊戰力,相較於其他兵種,他們受過更好的訓練,配有更佳的裝備。

"Vityaz" is considered one of the strongest special units in Russia-they go through constant arduous training, the best servicemen pass one of the world’s most difficult test to earn the right to wear "crimson beret" (краповый берет)- symbol of their exceptional skills and spirit