再開戰線？亞塞拜然攻納卡讓普廷後院起火 俄軍有動作了

俄羅斯維和部隊今天在Telegram上宣稱，俄方已經重新控制法魯赫村，並決定動用後備役，阻止亞塞拜然進一步推進。（翻攝自Telegram）

2022/03/29 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕在俄羅斯入侵烏克蘭之際，西亞國家亞塞拜然撕毀停火協議，入侵親俄的阿爾札赫共和國（Republic of Artsakh），進軍高加索納戈爾諾-卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）。為此阿爾札赫總統阿魯秋尼揚（Arayik Harutyunyan）向俄國總統普廷求援，而俄軍昨日也有所動作。

綜合外媒報導，亞塞拜然和親俄的亞美尼亞及阿爾札赫2年前在納卡地區大動干戈，直到俄羅斯介入後，3方才簽下停火協議，不過近日亞塞拜然撕毀協議，入侵納卡地區，還在阿爾札赫的法魯赫村（Farukh）插上國旗。

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阿爾札赫總統阿魯秋尼揚（Arayik Harutyunyan）26日親自致函給普廷，稱境內軍備數量不足，無法阻擋亞塞拜然，要求俄方增派維和部隊與軍備。

俄羅斯維和部隊今天在Telegram上宣稱，俄方已經重新控制法魯赫村，並決定動用後備役，阻止亞塞拜然推進。

俄羅斯27日曾宣布亞塞拜然已經撤軍，但隨後遭到亞塞拜然國防部反駁，並強調納卡地區是亞塞拜然實質領土，該撤出的是亞美尼亞和阿爾札赫軍隊。

俄羅斯維和部隊發文

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