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    俄富豪衰被制裁「看電視才知」 反戰憂成普廷眼中「背骨仔」

    俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）揮軍攻打烏克蘭，俄羅斯寡頭也被國際社會納入制裁。圖為億萬富翁弗里德曼。（路透）

    俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）揮軍攻打烏克蘭，俄羅斯寡頭也被國際社會納入制裁。圖為億萬富翁弗里德曼。（路透）

    2022/03/29 11:47

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）揮軍攻打烏克蘭，俄羅斯寡頭也被國際社會納入制裁，現居英國倫敦的億萬富翁弗里德曼（Mikhail Fridman）深受其害，無法取得現金，而且還是從電視上得知自己被制裁，並直呼制裁不公，「我們做錯了什麼？」

    《CBS》報導，弗里德曼表示，他在銀行裡有不少錢，但帳戶被凍結拿不出來，否認另有其他藏金地點，這也是他為何受訪的原因，他認為制裁不公且無用，「為什麼？我們做錯了什麼？除了在俄羅斯做生意？」

    弗里德曼坦承，更廣泛的制裁有效削弱俄羅斯經濟，不過他是附帶損害的衰鬼，反控一群不知名的官僚們只因他是俄羅斯寡頭，為了滿足公眾懲罰某人的需求，而認定他有罪「其中的正當程序在哪？」

    弗里德曼指出，普廷與身邊所有人之間的權力差距甚遠，「即使假設我想傳遞任何訊息，我也沒管道可行」，並澄清「多數俄羅斯民營企業家與普廷沒有任何私交」。為了證明自己的錢是「乾淨的」而非髒錢，弗里德曼還出示1份安永會計師事務所的審計報告。

    報導提到，弗里德曼身分特殊，生於蘇聯時期，既是俄羅斯也是猶太人，在現今的烏克蘭出生成長，常與烏克蘭當局保持聯繫，並盛讚烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）是獨立國家的總統，「據我所知，他是一個非常勇敢、堅強的人」。

    弗里德曼直言自己反戰，但俄羅斯目前對於批評普廷不太寬容，又不希望成為普廷眼中的叛徒，「不過看起來像」，讓他覺得頗棘手，他也很清楚，「所有在戰火中受苦受難的人，多數對俄羅斯億萬富翁不太抱有同情」。

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