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    俄烏開戰後駭客行為暴增 外媒：中俄恐聯手串連網攻

    俄羅斯發動入侵後，來自中國對烏克蘭與北約國家發動的網路入侵數量持續增加。（歐新社資料照）

    俄羅斯發動入侵後，來自中國對烏克蘭與北約國家發動的網路入侵數量持續增加。（歐新社資料照）

    2022/03/29 13:17

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯發動入侵後，來自中國對烏克蘭與北約國家發動的網路入侵數量持續增加，美國白宮此前警告，俄羅斯網軍可能侵入美國關鍵基礎設施，中俄是否將連成一氣共同發動網攻格外引人關注。

    根據《美國之音》報導，美國總統拜登本月21日罕見發布警告指出，由於美國帶頭讓俄羅斯付出前所未見的經濟代價，莫斯科當局可能發動網攻作為回擊手段，試圖讓美付出一定程度的代價。

    文章指出，在美國嚴陣以待來自俄羅斯的網路攻擊之際，中國的網路偵查與入侵行動也逐漸放眼歐洲，根據以色列Check Point軟體技術公司發布的一份報告，自烏克蘭戰爭爆發以來，來自中國且針對北約的網路攻擊數量大幅增加。

    光是3月第3週，源自中國的對北約網路攻擊數量，較戰前同期激增了116％，若將範圍擴大至全球，源自中國的網路攻擊數量亦增加了72％。

    此前另有調查顯示，來自中國的駭客正在對烏克蘭與其他國家進行攻擊，「目前只能假設這些攻擊源自中國政府的指示，或至少是北京當局所縱容的行為」。

    華盛頓智庫傳統基金會負責國家安全與外交政策研究副總裁卡拉法諾（James Jay Carafano）進一步表示，中國駭客對歐洲國家發動襲擊，目的可能是在支援俄羅斯，另一名專家更直言，當前雖無法確定中國領導層是否密切與俄羅斯分享情報，但可知道的是，中俄確實存在某種情報上的共享關係。

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