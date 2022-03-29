不堪內外交迫？ 習近平「一夜白頭」引熱議

習近平日前出席何魯麗的葬禮，對比冬奧的照片，他的白髮更明顯了。（美聯社、新華社 本報合成）

2022/03/29 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國對內有東航空難等事件、對外則夾在西方世界與俄羅斯之間，呈現內外交迫的窘境，中國領導人習近平近日以滿頭的白髮公開亮相時，對比冬奧時烏黑亮麗反差很大。

綜合外媒報導，本月23日，習近平參加中共高官何魯麗的葬禮時被拍下影片，可以看到他戴著淺藍色口罩、滿頭白髮，向著何魯麗的棺木、遺照三鞠躬致意，與先前參加冬奧時相比，有種「一夜白頭」的感覺。

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外媒分析，習近平可能因承受美國北約與俄羅斯的雙重壓力，及國內疫情、東航空難和政治鬥爭等，因不堪負荷而導致白頭。

日前，美國與歐盟國家領導人出席了北約（NATO）、G7等高峰會，他們除了呼籲俄羅斯撤軍烏克蘭外，還點名中國要促進和平，不要當牆頭草，而俄羅斯先前也稱讚中國不跟進美國的主流腳步，是無上限夥伴關係。

同時，中國對東方航空的空難事件進行了嚴格的消息控制，對各中國社群平台清理訊息、封鎖帳號、解散話題等，罹難者家屬也被下了封口令，不論有無記者證的記者，進入了空難禁區，就會被強制帶走，引發怨聲載道。

綜合以上，外媒分析習近平的「一夜白頭」不免給想有中國目前內外交困的艱難處境的想像。

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