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    俄入侵烏克蘭是「帝國主義」復辟 蕭茲：不要試圖攻打德國

    德國總理蕭茲（見圖）表示，俄軍入侵烏克蘭行動，是試圖使「帝國主義」復辟，同時指出德國正在考慮購買飛彈防禦系統，以抵抗俄羅斯的潛在性威脅。（歐新社）

    德國總理蕭茲（見圖）表示，俄軍入侵烏克蘭行動，是試圖使「帝國主義」復辟，同時指出德國正在考慮購買飛彈防禦系統，以抵抗俄羅斯的潛在性威脅。（歐新社）

    2022/03/29 11:40

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭採取軍事入侵後，引發外界強烈譴責，對此德國總理蕭茲（Olaf Scholz）近日接受德國脫口秀節目專訪時表示，俄軍入侵烏克蘭行動，是試圖使「帝國主義」復辟，同時指出德國正在考慮購買飛彈防禦系統，以抵抗俄羅斯的潛在性威脅，並公開嗆聲，「不要試圖攻擊德國，不要動用生化武器」。

    根據《CNN》報導，蕭茲上脫口秀節目「安妮威爾」（Anne Will）時透露，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）下令入侵烏克蘭，為試圖讓「帝國主義」復辟的舉動；他接著說，「我們都必須為鄰國（俄羅斯），正使用暴力侵占這個事實做好準備，我們務必避免此變成行為準則」。

    蕭茲提到，北約組織不會參戰，也不會在烏克蘭設立禁飛區（no-fly zone），北約正採取嚴厲措施，防止俄羅斯動用生化武器（chemical weapons），同時提到德國正考慮購買飛彈防禦系統，以防禦俄羅斯的潛在性威脅。

    蕭茲最後重申，「因為設立禁飛區，恐成為北約和俄羅斯發生大規模衝突的引爆點」，接著話鋒一轉，公開針對俄羅斯嗆聲，「不要試圖攻擊德國，不要動用生化武器」。

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